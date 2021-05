Vučević popeljal Bullse do pomembne zmage v boju za končnico

Branilci naslova Los Angeles Lakers so pod vse večjim pritiskom in jim grozi, da bodo ob neposredno uvrstitev v končnico. Brez superzvezdnika LeBrona Jamesa ter po novih težavah s poškodbo Anthonyja Davisa so izgubili tudi tretji mestni derbi z LA Clippers.

Davis je sicer v prvem polčasu vstopil v igro, a odigral le devet minut. Razlog za to so bili krči. "Gleženj je v redu, ni me oviral. A hrbet je bil precej blokiran," je po tekmi dejal Davis, ki bo moral prespati noč, preden bo znano, ali bo lahko 'jezernikom' pomagal v ključnih trenutkih za končnico.

Do zmag v boju za končnico sta prišli ekipi Washington Wizards in Chicago Bulls. 'Čarovniki' so po podaljšku s 131:129 premagali Toronto Raptors, 'biki' pa so bili s 120:99 v gosteh boljši od Charlotte Hornets. Nikola Vučević je dosegel 29 točk in 14 skokov.