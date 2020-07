Vučić si želi postati košarkarski trener, že se je vpisal v visoko strokovno šolo

"Drugič v življenju sem postal študent. Tokrat na Visoki športni šoli strokovnih študij, z željo, da postanem košarkarski trener za mlade. Ne boste verjeli, kako sem srečen, ker sem po toliko letih začel uresničevati svoje sanje," je napisal Vučić in temu priložil fotografijo z indeksom in majhno košarkarsko žogo.

Svojo namero je najavil že pred tem, ko je za tabloid Kurir povedal, da je trenerski poklic njegova neuresničena želja in že v pogovoru napovedal, da se bo zaradi tega vnovič vpisal v šolo. "Želim si trenirati mlade iz nekega kluba, npr. zemunske Mladosti ali pa Ušča. Pionirje ali kadete,"je še dejal in dodal, da njegove ambicije niso velike, vesel bi bi z delom v katerem od manjših klubov.

Kot pravi, v življenju zanj ni lepšega, kot da bi konec tedna preživel z mladimi, ki jih lahko kaj nauči in jim kaj pokaže. Na najavo so se že odzvali tudi pri Crveni zvezdi. PredsednikNebojša Čović je novico prebral v Kurirju in povedal, da imajo vprašanje trenerja kluba že rešeno za naslednjih 8 let, nato pa priložnost lahko dobi tudi Vučić."Šalim se in ne šalim se," je za TV prva dejal Čović.