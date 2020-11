Zadnja priložnost za zasledovalce, da 'slečejo' Primoža Rogliča

Po vsej verjetnosti bo o zmagovalcu Vuelte odločal sklepni vzpon etape do smučarskega središča La Covatilla. Ta bo tudi najzahtevnejši izmed današnjih šestih. Edini ekstra kategorije je dolg 11,4 kilometra, povprečni naklon znaša 7,1 odstotka, na najstrmejših delih pa 12 %. Vse to bi moralo iti na roko Primožu Rogliču, ki bo danes še zadnjič branil rdečo majico in obenem tudi lansko zmago.

Vzpon na Angliru pred šestimi dnevi je bil namreč bistveno strmejši, naklon je na nekaterih odsekih presegal tudi 20 odstotkov, kar kapetanu Jumbo-Visme po mnenju strokovnjakov ni ravno ustrezalo – morda je prav zaradi tega v primerjavi z ostalimi favoriti v zadnjih kilometrih nekoliko popustil. Tokrat bo drugače. Nakloni niso tako ekstremni, Roglič pa na petkovi novinarski konferenci ni zanikal niti možnosti, da bi se, če se bo dobro počutil, tudi sam podal v napad.

Seveda mu bo pri tem lažje, če bo znova lahko računal na izjemnega pomočnika Seppa Kussa. 26-letni Američan je bil v vožnji na Angliru morda videti celo najbolje od vseh, a je moral počakati na svojega kapetana – s tem je morda zapravil etapno zmago, a Rogliču zagotovo prihranil nekaj zlata vrednih sekund. Ostale ekipe, predvsem EF Education First s Hughom Carthyjem in Ineos z Richardom Carapazom, bi lahko z napadi poskušale že prej, da bi na ta način osamile zasavskega orla. A Roglič ima ob sebi fantastično zasedbo pomočnikov. Ob Kussu velja izpostaviti še Jonasa Vingegaarda in Roberta Gesinka, ki sta se v prejšnjih alpskih etapah izkazala z navijanjem tempa ali krotenjem nasprotnikovih napadov.

Čeprav uvodni vzponi niso tako zahtevni kot zadnji, je prostora za napade danes veliko. Pred La Covatillo se bodo kolesarji povzpeli na vzpon druge kategorije Alto de la Graganta, ki je bil sploh prvič vključen na dirko po Španiji. Od vrha Gragante do začetka zadnjega vzpona je zgolj 17 kilometrov, ki pa favoritom ne bodo dali časa za počitek. Organizatorji so na tem delu dirko začinili z 800-metrskim odsekom granitnih kock, kjer prostora za tehnične težave ne bo, sploh ker gre tam cesta že nekoliko navzgor in bo do cilja le še 18 km.