Golemac: Zmaga na gostovanju šteje dvojno, a ob enem ne pomeni nič

Izkupiček moštva iz Stožic v drugem delu Evropskega pokala znaša tri zmage in en poraz, kar Ljubljančane uvršča na drugo mesto skupine G, ki še pelje v četrtfinale. "Fantom čestitam za težko prigarano zmago. Igrali smo kot ekipa. Imamo veliko individualne kakovosti in verjeti moramo drug v drugega. Zmago nam je prigarala obramba v drugem polčasu. S kontrolo skoka, hitrimi prehodi v napade in lahkimi koši smo nato pridobili samozavest. Obrambno smo drugo polovico srečanja odigrali bolj čvrsto in zbrano. Glede na tekmece v skupini moramo biti zadovoljni z izkupičkom treh zmag in poraza. Pomembna zmaga na gostovanju šteje dvojno, a ob enem ne pomeni nič. Matematično si namreč še vedno nismo zagotovili napredovanja. Gremo tekmo po tekmo, najprej nas čakata tekmi v Ligi ABA in državnem prvenstvu,"je za uradno spletno stran kluba po šesti zaporedni zmagi v vseh tekmovanjih dejal trener Jurica Golemac. Jaka Blažič in Rion Brown sta bila s po 15 točkami najboljša strelca svojega moštva. Sledil jima je Kendrick Perry, ki je svojim 14 točkam dodal še pet skokov. Jarrod Jones jih je zbral 11, Edo Murić pa je pristavil 10 točk in šest skokov. Mikael Hopkins jih je vknjižil šest ob petih skokih. "Občutki so dobri. Potrebovali smo to zmago, ki bo pomembna v boju za napredovanje v naslednji del tekmovanja. Kakovostno moštvo JL Bourga je bilo borbeno, a tudi mi smo pokazali veliko srce," je za spletno stran kluba dodalRion Brown.