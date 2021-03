Košarkarji v tretjem bobnu pred žrebom za EP

Vse podrobnosti in uro žreba, ki se bo odvil brez predstavnikov posameznih košarkarskih zvez in si ga bo v neposrednem prenosu moč ogledati na Fibinem YouTube kanalu, bo FIBA sporočila naknadno. Je pa že, kot piše na uradni spletni strani KZS, objavila šest kakovostnih bobnov, v katerih je pred žrebom razvrščenih 24 udeleženih reprezentanc. Kakovostni bobni so določeni glede na uvrstitev posameznih reprezentanc na Fibini svetovni lestvici, ki je po odločitvi Izvršnega odbora FIBA Europe glavni kriterij za žreb skupin. Slovenija na svetovni lestvici še naprej zaseda 16. mesto (12. mesto v Evropi), kar jo uvršča v tretji kakovostni boben.