Grgić: To, da smo med najboljšimi desetimi v Evropi, nas ne zadovolji več

Slovenke bodo na prvenstvu stare celine zaigrale tretjič zapored. Na svojem prvem prvenstvu leta 2017 v Pragi so v predtekmovanju dosegle eno zmago in zasedle 14. mesto, v Nišu in Beogradu dve leti kasneje pa so se uvrstile v kvalifikacije za četrtfinale in po porazu z Belgijo osvojile končno deseto mesto.

Poleg Rogle bodo Grgićeve izbranke trenirale še v Laškem, Mariboru, Zrečah in Ljubljani. V reprezentančni zasedbi po pričakovanjih ni večjih presenečenj. Med štirinajsterico košarkaric je edina novinka mlada Mojca Jelenc. Najvišja slovenska košarkarica je bila v načrtih selektorja že v zadnjem ciklu kvalifikacij, a ji je februarja načrte prekrižala okužba s koronavirusom. Preostale Slovenke so v zadnjih letih stalne članice reprezentance in selektor Grgić bo po dolgem času lahko računal na vse najboljše reprezentantke. "Najprej bi se zahvalil Košarkarski zvezi Slovenije, ki nam je omogočila vse pogoje, ki jih potrebujemo za dosego dobrih rezultatov. V zadnjem času je slovenska ženska košarka naredila velik skok naprej. Prihajamo v fazo, ko nas to, da smo med desetimi najboljšimi v Evropi, ne zadovolji več, in naredili bomo vse, da izboljšamo rezultat s prejšnjega prvenstva. Na seznamu je trenutno 14 najboljših igralk in upam, da bomo zdravi pričakali evropsko prvenstvo, na katerem bomo potem skušali prikazati svoje najboljše predstave," je na novinarski konferenci dejal Grgić. "S puncami tako kot vedno komaj čakamo, da se začnejo priprave. Letos je situacija zelo specifična, klubska sezona je bila zelo težka, zato nas čaka še nekaj dela. Rogla bo že dober pokazatelj tega, kako smo delale celotno sezono. Verjamem, da smo v dobrem stanju in pripravljene na delo," je dodala kapetanka reprezentance Nika Barić.