Grgić po prvem tednu priprav: Smo na pravi poti

Po dolgi klubski sezoni je bil uvodni teden priprav namenjen osvežitvi telesne pripravljenosti košarkaric ter uigravanju določenih napadalnih taktičnih zamislic strokovnega štaba. Tako kot v prejšnjih reprezentančnih druženjih, tudi tokrat v ekipi vlada odlično vzdušje. Trinajsterici košarkaric se bo v sredo pridružila še Shante Evans . Slovenke bodo v Laškem dočakala tudi prvo merjenje moči. V petek in soboto se bodo v dvorani Tri lilije pomerile s Črno goro, skupno pa bodo slovenske košarkarice v pripravljalnem obdobju odigrale sedem srečanj. Po Laškem se bodo slovenske reprezentantke na EuroBasket pripravljale še v Mariboru, Zrečah in Ljubljani.

Slovenke bodo nastope na 38. evropskem prvenstvu začele v Strasbourgu, kjer se bodo najprej 17. junija pomerile s Turčijo, nato pa jih v prvem delu čakata še obračuna z Belgijo ter Bosno in Hercegovino. Zaključni boji se bodo odigrali v Valencii. "Po prvih treningih priprav na Rogli lahko rečem, da smo na pravi poti. Igralke so na zbor prišle izjemno motivirane in tudi dobro pripravljene. Uvodni cikel priprav smo namenili napadalnim taktičnim zamislicam, odlično delo pa je opravil trener za telesno pripravo Marko Dimnik. Kljub temu da so dekleta nekoliko utrujena, je vzdušje v ekipi odlično. Verjamem, da bo tudi nadaljevanje priprav tako uspešno," za uradno spletno stran KZS pravi selektor Damir Grgić.