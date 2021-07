Pred hišo staršev Mika Tobeyja bo plapolala slovenska zastava

"Mami mi je zadnjič rekla, da bosta v času olimpijskih iger doma viseli tako olimpijska kot slovenska zastava. Super je, da tako podpirajo mene in ekipo. Zelo so vznemirjeni glede vsega. Zaradi časovne razlike bo za starša kar izziv, da si bosta lahko ogledala tekme z Japonske, a vem, da si jih bosta," je za uradno spletno stran KZS povedal Mike Tobey . "Prijatelji so zmedeni, kako lahko igram za drugo državo. Skušam jim razložiti, a še vedno ne razumejo, ampak saj tega še sam ne razumem, zato jim rečem, naj bodo samo veseli zame," je o tem, kako njegovi prijatelji gledajo na to, da igra za Slovenijo, povedal 213 cm visoki košarkar.

Slovenija bo na svojih prvih olimpijskih igrah igrala v skupini C skupaj z Argentino, Japonsko in Španijo. Turnir se bo v Tokiu začel 25. julija, dva dni po slovesnem odprtju iger, in bo potekal do 7. avgusta. Mojtim bo 26. julija ob 6.40 po slovenskem času igral proti Argentini, 29. julija ob isti uri proti Japonski in 1. avgusta ob 10.20 še proti Španiji.

"Treba je iti tekmo po tekmo, z Lukom pa si vedno v borbi za medaljo in najvišja mesta. Vedno je sicer nehvaležno govoriti o napovedih. Moramo se ukvarjati predvsem sami s sabo, saj je vse odvisno od nas samih. Veliko časa za priprave na nasprotnika ni, če bomo mi pravi in bo energija prava, ker želja ni vprašljiva, se z nekaj sreče lahko pogovarjamo tudi o medalji," pa o ciljih pravi Prepelič. OI so največje športno tekmovanje. Prepelič je v pogovoru za spletno stran krovne Zveze pojasnil, zakaj košarkarji tako 'častijo' ta dogodek. "OI so vsake štiri leta, mi bomo tam nastopali prvič in na OI se je veliko težje uvrstiti kot na katero koli drugo tekmovanje. Za uvrstitev na OI si ne smeš privoščiti nobene napake, zmagati moraš vse tekme, če pa igraš kvalifikacije za EP ali SP imaš manevrski prostor in lahko kako tekmo tudi izgubiš. Urška Žolnir nam je razlagala, kako je na OI, in ob tem so šle vsem pokonci kocine. Komaj čakamo, da se začne."



