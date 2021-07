Macura odhaja v Krko

Pod košem, na poziciji krilnega centra, bodo imeli pri Krki letos, kot poročajo na uradni spletni strani, reprezentančni dvojec Jan Kosi in Jurij Macura. "Vesel sem, ker smo se s KK Krka dogovorili za sodelovanje. Lačen sem tekem in dokazovanja. Verjamem pa, da tako kot cela ekipa komaj čakam, da se sezona začne. Verjamem, da bomo imeli močno podporo s tribun svojih podpornikov in navijačev. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da upravičimo zaupanje," je za uradno klubsko spletno stran povedal Macura. "Pripeljali smo enega najbolj perspektivnih visokih igralcev v Sloveniji. V minulih sezonah Jurij ni imel pretirane sreče. Verjamem, da bo letošnja sezona njegova! Mislim, da je klub z njim veliko dobil v igri pod košem, in prepričan sem, da bo upravičil visoka pričakovanja," pa dodaja direktor Novomeščanov Jure Balažić.

Jurij Macura (211 cm, 1999) je slovenski reprezentant. Rojen je bil v Ljubljani, med letoma 2016 in 2021 pa je bil član evroligaškega kluba Saski Baskonia. Vmes se je kalil in razvijal v Ligi ABA, kjer je nosil dres Mege, Kopra in FMP-ja. V 2. delu minule sezone je v dresu beograjskega FMP-ja beležil po 5,4 točke in 3,1 skoka na tekmo, navdušil pa je v prvem delu sezone, ko je bil član primorskega ligaša. V članski reprezentanci Slovenije je zbral štiri nastope, debitiral je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem.