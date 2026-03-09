"Vzdušje v ekipi je odlično, odločene smo pokazati najboljšo verzijo Slovenije'

Slovenija - Latvija FOTO: Aljoša Kravanja

Jessica Shepard je enako kot novembra, ko je Slovenija dobila dvoboja z Latvijo in Estonijo ter izgubila z Nizozemsko, prišla v reprezentanco, vendar je vprašanje, ali bo lahko zaigrala, saj je še v procesu zdravljenja poškodbe stegenske mišice. Madžarski selektor na slovenski klopi je pred odhodom poudaril, da ceni pripravljenost Američanke, da pomaga Sloveniji v kvalifikacijah za šesti zaporedni nastop na EuroBasketih, a se zaveda, da so možnosti za njen nastop precej majhne. "Proti Latviji zagotovo ne bo igrala, upajmo, da bo pripravljena za tekmi proti Estoniji in Nizozemski v Ljubljani," je dejal David Gaspar.

"Shepard je igralka, ki vsako ekipo dvigne na višjo raven, žal pa se bomo morali v Rigi znajti brez nje. Prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti, da izpolnimo naš cilj tudi brez nje, seveda ob predpostavki, da bomo igrali zbrano in čvrsto vseh 40 minut. Zmage v gosteh pokažejo pravi značaj ekipe," je dodal Gaspar. Vse ostale slovenske igralke so na voljo selektorju. Nekatere so se reprezentanci pridružile malce pozneje zaradi klubskih obveznosti, Tjaša Turnšek, ki igra v Litvi, pa se bo ekipi priključila v Rigi.

"Zavedamo se, da so pred nami tri zelo pomembne tekme. Želimo nadgraditi vse dobro, kar smo prikazale novembra, obenem pa odpraviti napake, ki so se nam tedaj pojavile. Vzdušje v ekipi je odlično, čuti se pravo energijo in vse igralke smo odločene pokazati najboljšo različico slovenske reprezentance," je na medijskem druženju dejala Zala Friškovec. Slovenija si po prvih treh tekmah deli prvo mesto v skupini z Latvijo in Nizozemsko, ki sta prav tako zbrali dve zmagi in poraz. V drugi krog kvalifikacij, ki se bo začel letos novembra, bosta napredovali prvi dve ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretje uvrščene reprezentance.

