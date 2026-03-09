Naslovnica
Košarka

"Vzdušje v ekipi je odlično, odločene smo pokazati najboljšo verzijo Slovenije'

Ljubljana, 09. 03. 2026 15.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Madžarska

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je odpotovala v Rigo, kjer jo v sredo čaka prva od treh kvalifikacijskih tekem v marčnem ciklusu za evropsko prvenstvo 2027. Čeprav je v zasedbi selektorja Davida Gasparja tudi Jessica Shepard, pa Američanka zaradi poškodbe proti Latviji še ne bo pripravljena na igro.

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: Aljoša Kravanja

Jessica Shepard je enako kot novembra, ko je Slovenija dobila dvoboja z Latvijo in Estonijo ter izgubila z Nizozemsko, prišla v reprezentanco, vendar je vprašanje, ali bo lahko zaigrala, saj je še v procesu zdravljenja poškodbe stegenske mišice.

Madžarski selektor na slovenski klopi je pred odhodom poudaril, da ceni pripravljenost Američanke, da pomaga Sloveniji v kvalifikacijah za šesti zaporedni nastop na EuroBasketih, a se zaveda, da so možnosti za njen nastop precej majhne. "Proti Latviji zagotovo ne bo igrala, upajmo, da bo pripravljena za tekmi proti Estoniji in Nizozemski v Ljubljani," je dejal David Gaspar.

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: Aljoša Kravanja

"Shepard je igralka, ki vsako ekipo dvigne na višjo raven, žal pa se bomo morali v Rigi znajti brez nje. Prepričan sem, da imamo dovolj kakovosti, da izpolnimo naš cilj tudi brez nje, seveda ob predpostavki, da bomo igrali zbrano in čvrsto vseh 40 minut. Zmage v gosteh pokažejo pravi značaj ekipe," je dodal Gaspar.

Vse ostale slovenske igralke so na voljo selektorju. Nekatere so se reprezentanci pridružile malce pozneje zaradi klubskih obveznosti, Tjaša Turnšek, ki igra v Litvi, pa se bo ekipi priključila v Rigi.

"Zavedamo se, da so pred nami tri zelo pomembne tekme. Želimo nadgraditi vse dobro, kar smo prikazale novembra, obenem pa odpraviti napake, ki so se nam tedaj pojavile. Vzdušje v ekipi je odlično, čuti se pravo energijo in vse igralke smo odločene pokazati najboljšo različico slovenske reprezentance," je na medijskem druženju dejala Zala Friškovec.

Slovenija si po prvih treh tekmah deli prvo mesto v skupini z Latvijo in Nizozemsko, ki sta prav tako zbrali dve zmagi in poraz. V drugi krog kvalifikacij, ki se bo začel letos novembra, bosta napredovali prvi dve ekipi iz vsake skupine ter tri najboljše tretje uvrščene reprezentance.

Slovenija - Latvija
Slovenija - Latvija
FOTO: Aljoša Kravanja

V drugem delu se bodo kvalifikacijam pridružile Češka, Francija, Nemčija, Madžarska, Italija, Španija in Turčija, ki se bodo v prihodnjih dneh potegovale za nastop na svetovnem prvenstvu. Tudi drugi del bo potekal v dveh oknih s po tremi tekmami, na evropsko prvenstvo 2027, ki ga bodo gostile Belgija, Finska, Litva in Švedska, pa se bo uvrstilo dvanajst najboljših ekip.

Slovenija bo po vrnitvi iz Latvije v soboto ob 16.30 igrala na Kodeljevem z Estonijo, prvi del kvalifikacij pa bo sklenila 17. marca prav tako v Ljubljani proti Nizozemski.

slovenska ženska košarkarska reprezentanca zala friškovec david gaspar

