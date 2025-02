Vztrajnemu Butlerju se je uresničila velika želja, zapušča Miami

JImmy Butler in Miami Heat sta bila v sporu več mesecev. V sredo zvezdnik, ki naj bi za podaljšanje sodelovanja zahteval več denarja, kot ga je bil klub pripravljen plačati, ni igral v Utahu, saj so ga zaradi neupoštevanja pravil oziroma namernega odrekanja storitev v klubu suspendirali.

Petintridesetletnik, ki je v Miami iz Philadelphie prišel leta 2019 in ga v letih 2020 in 2023 popeljal do finala lige NBA, se bo pri Golden Statu pridružil veteranoma Stephenu Curryju in Draymondu Greenu.