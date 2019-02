Wade vidi v Luku obrise velikana: Citirajte me, podoben je LeBronu

Za Dwyana Wada je podobno kot za Dirka Nowitzkega pri Dallas Mavericksih letošnja sezona z ekipo Miami Heat neke vrste "poslovilna turneja". Član šampionskih moštev Vročice se namreč po koncu sezone poslavlja od lige NBA, na večini gostovanj pa 37-letnika iz Chicaga pričaka zelo topel sprejem, tako kot tri leta starejšega Nemca. S starim znancem se je Wade udaril v sredo zvečer, ko so se lahko navijači Dallasa in Miamija spomnili na leto 2006 in finalno serijo, v kateri je Wade s soigralci prišel do prvega šampionskega prstana.

Po tokratni zmagi nad Mavsi s 112 : 101 pa je imel Wade poleg Nowitzkega veliko pohval tudi na račun slovenskega zvezdnika teksaške ekipe Luka Dončića, čigar podaje ga močno spominjajo na tiste, ki jih je v dresu Vročice znal deliti najboljši košarkar tega tisočletja James, s katerim sta skupaj osvojila dva šampionska prstana (2012 in 2013).

'Ni veliko fantov, ki so sposobni to storiti'

"Citirajte me, ko to rečem ‒ z vidika tega, kako je sposoben pod pritiskom spraviti tisto podajo do strelcev v kotih, je kot LeBron James," je Wadovo izjavo prenesel The Athletic. Dodal je: "Ni veliko fantov, ki so sposobni to storiti in žogo poslati točno tja. Izjemno mu uspeva."

Kmalu 20-letni Ljubljančan je v svojo statistiko v sredo zvečer vpisal 18 točk (met 5/17), dodal je še 12 skokov in devet podaj v 33 minutah igre, torej mu je zgolj podaja zmanjkala že za četrti trojni dvojček v sezoni. Tekmo so zaradi najverjetneje zadnjega srečanja Nowitzkega in Wada poimenovali 'Zadnji rodeo', Nemec je zbral 12 točk, kar je eden njegovih najboljših dosežkov v sezoni. V rednem delu sta na sporedu le dve medsebojni tekmi obeh moštev, prva je bila tokrat, sledi še ena v Miamiju, kjer se obeta rekord po obisku navijačev iz Slovenije, nared naj bi bil do takrat tudi Goran Dragić.

"Hudičevo dober igralec. Hudičevo mlad igralec, a zdi se, kot da je že bil tu,"je o Dončiću že pred tekmo z izbranimi besedami govoril Wade. "Zelo je izkušen in zdi se mi, da je morajo biti navijači Dallas Mavericksov, privrženci NBA in športa po svetu navdušeni nad tem, kaj lahko naredi v naslednjih 20 letih v tej igri. Kot privrženec te igre ga zelo rad gledam igrati, na igrišču počne reči, ob katerih si rečeš: 'Vau!' Izvrstno je, da ste ga dobili, zadržite ga in mislim, da bo Mark Cuban to tudi storil."

Wada so leta 2006 izbrali za najkoristnejšega posameznika (MVP) finalne serije: