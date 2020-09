Wade hvali Miami: Mešanica mladosti in izkušenj je idealna za letošnji uspeh

Vročico krasi izjemna ekipna igra, zato bi bilo težko izpostaviti le enega posameznika. A ko se četa Erika Spoelstre znajde v težavah, večino žog še vedno dobi Jimmy Butler . Ta je imel v prejšnjih sezonah v drugih ekipah kar nekaj težav s soigralci, v Miamiju pa je le našel svoje mesto pod soncem, čemur prikimava tudi Wade: "Jimmy je prišel iz "ničle". Vse kar ima, si je zgradil sam. Poznam ga dovolj dobro, da vem, da ga zanima zgolj in samo zmagovanje. To je vse, kar pozna. Če preostali igralci košarke ne razumejo tako kot on, bo imel z njimi težave. V Miamiju pa mu za to ni treba skrbeti, saj je zmagovalna miselnost tu globoko zakoreninjena."

V končnici blestita tudi nadarjena ostrostrelcaDuncan Robinson, ki začenja celo v prvi peterki, in Tyler Herro. "Bil sem zraven, ko je Robinson prišel v Miami. Trener Spoelstra se je že takrat zavedal, kako dober strelec je. Zato mu je vsakič, ko je imel priložnost za met, a ni vrgel, naložil kazenske kroge. "Spo" mu je zelo pomagal, da je prišel do nivoja, na katerem je," se spominja legendarni D-Wade.

38-letnik iz Chicaga dodaja, da je Miami letos le našel pravi recept za uspeh, ki ga je iskal vse, odkar je Florido zapustil že omenjeni James. "Mešanica mladeničev, kot so Tyler, Duncan ter Bam Adebayo, in izkušenih veteranov — Andre Iguodala, Jae Crowder, Jimmy Butlerin seveda, da ne pozabim, Goran Dragić– je kot nalašč za velike podvige v NBA v tem trenutku."

Če se bo Miami uspel prebiti do finala, se bo tam najverjetneje udaril z Los Angeles Lakersi. To bi pomenilo, da bi si nasproti stala legendarni lastnik Miamija Pat Riley, ki pri 75 letih še ni rekel zadnje, in LeBron James. "Vsi vemo, kako tekmovalna sta. Zato bi bilo izjemno, da bi se v finalu pomerila prav Miami in Los Angeles," se dvoboja legend na sicer različnih področjih že veseli Wade.