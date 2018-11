Wadov rekord premalo za Miami: Toronto utrdil vodilno mesto na Vzhodu

Košarkarji Miami Heatov so bili v severnoameriški profesionalni košarkarski ligi neuspešni na gostovanju v Torontu. Domači Raptorsi so jih premagali s 125:115, slovenski branilec Miamija Goran Dragićpa zaradi poškodbe še četrtič v nizu ni stopil na igrišče. Pri Kanadčanih, ki so zabeležili peto zaporedno zmago, se je z dvojnim dvojčkom izkazal Kawhi Leonard, dosegel je 29 točk in zbral deset skokov, obenem pa storil nekaj, česar mu ni uspelo do sedaj v profesionalni karieri: dobil je prvo tehnično napako.