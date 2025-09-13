Svetli način
Košarka

Wagner o vitkem Dončiću: Ne vidim razlike, pri njem je to težko opaziti

Riga, 13. 09. 2025 07.44 | Posodobljeno pred dvema minutama

Avtor
S.V.
Slovenska košarkarska reprezentanca se je v četrtfinalu poslovila od EuroBasketa, potem ko je proti Nemčiji kljub odlični predstavi izgubila z 99:91. Prvo ime je bil znova Luka Dončić, ki je dosegel kar 39 točk, ob tem pa dodal še 10 skokov in sedem asistenc. Čeprav je slovenski kapetan letos poleti močno preoblikoval svoje telo in izgubil nekaj kilogramov, njegov tekmec Franz Wagner na parketu ni opazil bistvene razlike.

Slovenija - Nemčija
Slovenija - Nemčija FOTO: Profimedia

Proti svetovnim prvakom Nemcem se v boju za polfinale žal ni izšlo. Naši košarkarji so vodili tri četrtine, igrali so odlično in hrabro, a na koncu so jim vendarle pošle moči. Nemci so zmagali z 99:91, Luka Dončić pa je ob tem dosegel kar 39 točk, ob tem pa dodal še 10 skokov in sedem asistenc.

Čeprav je prvi zvezdnik Slovenije letos poleti močno preoblikoval svoje telo in izgubil okoli šest kilogramov, njegov tekmec Franz Wagner na parketu ni opazil bistvene razlike. "On je ves čas takšen, da ga je težko ustaviti, zato res ne vidim razlike," je po tekmi dejal 24-letni Nemec, ki je Sloveniji nasul 23 točk in bo z Nemčijo igral v velikem finalu. "Res izjemen igralec. Če je postal še malo boljši, morda res, a pri njem je to težko opaziti."

Vitki Luka – najboljša verzija sebe?

Čeprav se Nemčija ponaša s popolnim razmerjem na prvenstvu, je Dončić s Slovenijo po dveh začetnih porazih dokazal, da je sposoben nositi reprezentanco do konca. Njegove številke so naravnost neverjetne - na prvenstvu je povprečno dosegal 34,7 točke, 8,6 skoka, 7,1 asistence in 2,6 ukradene žoge.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Fiba

Številni strokovnjaki menijo, da je to morda celo najboljši individualni turnir v zgodovini EuroBasketa, kar kaže, da je Dončić trenutno v izvrstni formi. Njegove poletne priprave, ko je izgubil nekaj kilogramov, so se očitno obrestovale.

Če je bil Luka v sezoni 2023/24 z nekaj kilogrami več sposoben pripeljati Dallas Mavericks do finala lige NBA in si zagotoviti naslov najboljšega strelca, je zdaj jasno, da lahko v vitki različici doseže še več.

Slovenski kapetan se je izkazal kot igralec, ki kljub neizprosnemu ritmu in pritisku vedno znova pokaže, da je sposoben dominirati. Poraz proti Nemčiji je sicer zaprl slovenska vrata do polfinala, a predstave Dončića so znova potrdile, da je Slovenija v zadnjem desetletju dobila košarkarja, o katerem smo lahko le sanjali.

