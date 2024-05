"Žoga je odlično krožila, s čimer smo si priigrali veliko odprtih metov. To je bila ena najtežjih tekem, ki sem jih doslej igral. Zelo dobro sem začel in imel pomoč v soigralcih. Tudi Washington je igral izjemno. Večkrat mu moramo dati žogo. Vsa ekipa je iztisnila maksimum za današnjo zmago," je po tekmi dejal Dončić, ki je številnim manjšim poškodbam dodal novo, saj mu je med tekmo krvavelo koleno.

Drugi strelec ekipe je bil P. J. Washington , ki je prav tako dosegel 29 točk in 11 skokov. Manjkal je večji učinek Kyrieja Irvinga , ki je le dvakrat zadel iz igre in dosegel le devet točk, a je z 11 podajami uspešno razigraval ekipo. Končno se je razigral tudi Tim Hardaway s 17 koši.

Podrobnosti o poškodbah Dončić po tekmi ni želel razkriti novinarjem. "Poškodbe niso resne. Tokrat mi je Wallace stopil na nogo, a sodniki niso zapiskali osebne napake. Bolj pomemben je ta velik boj. Oklahoma ima odlično mlado ekipo, ki je osvojila prvo mesto v rednem delu."

Na drugi strani so tekmeci Dallasu priznali zelo napadalen pristop. "Dallas je igral zelo agresivno in iz težkih položajev zadel veliko metov. Zelo agresivno so igrali. Mi za to nismo našli pravega odgovora," je razloge za poraz videl Gilgeous-Alexander in za zadete težke mete izpostavil tudi Dončića. "Uspelo se nam je vrniti po zaostanku v prvem polčasu, a smo nato spet popustili. Zdaj nas čaka velik izziv v Dallasu. Morali bomo igrati precej bolje."