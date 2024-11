Washington je bil znova rabelj premajhne Oklahome: Z veseljem jih premagujem

Dallas Mavericksi so v napeti tekmi premagali Oklahoma City Thunder z 121:119. Tekma je bila odločena pod košem, saj so Mavericksi povsem prevladovali v skokih (53-29). Trener nasprotnikov jim je vsekakor pomagal, saj v začetno peterko svojega moštva ni vključil niti enega košarkarja, višjega od 198 centimetrov. Glavni junak Mavsov je bil P. J. Washington, ki je dosegel 27 točk in 17 skokov. S svojo predstavo je spomnil na izjemne predstave v končnici minule sezone, ko so na drugi strani prav tako stali košarkarji iz Oklahome.

OGLAS

Pri Dallasu se je trener Jason Kidd nizki postavi Oklahome zoperstavil z 218 centimetrov visokim centrom Dereckom Livelyjem v prvi postavi. Osebni rekord v številu skokov na eni tekmi pa je dosegel P. J. Washington, ki je po težavah Mavsov v začetku sezone in odsotnosti zaradi poškodbe dokazal, zakaj je ključen člen prve peterke moštva iz Dallasa. "Na minulih tekmah smo imeli težave s skoki v obrambi, zato sem se ob vrnitvi osredotočil prav na to in mislim, da mi je odlično uspelo. Bili so majhni, mi pa smo jih uničili v skokih, kar je razlog za našo zmago. Napadli smo njihov koš, jih prisilili v prekrške in spravili v neprijetne položaje. Pohvale za Livelyja in (Daniela) Gafforda. Res sta dala vse od sebe in to je bila odlična ekipna zmaga," je soigralce po obračunu pohvalil najboljši igralec Mavsov na tekmi.

P. J. Washington je blestel proti nizki postavi Oklahome FOTO: AP icon-expand

Z novo odlično predstavo proti Oklahomi je spomnil na izjemno serijo v končnici minule sezone, ko je na šestih obračunih konferenčnega polfinala proti OKC-ju v povprečju dosegal 18 točk, osem skokov in skoraj štiri trojke na tekmo. "Zelo rad igram v tej dvorani in z veseljem jih tudi premagujem. To je bila odlična zmaga za nas in danes sem bil pripravljen na igro," se je neposredno po obračunu pohvalil Washington.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Odsotnost Luke Dončića zaradi težav s kolenom tokrat ni bila usodna. Svojo vlogo je odlično odigral tudi Kyrie Irving, ki je tekmo zaključil s 23 točkami. "Navdušen sem bil nad to tekmo, ker sem vedel, da ne bo nikogar pod obročem. Navajen sem, da me vsi gledajo in mi posvečajo pozornost, ko grem proti obroču. Tokrat sem to izkoristil in prisilil Jalena Williamsa, da igra petico in poskuša blokirati vse naše mete. Brez Cheta Holmgrena so drugačna ekipa, a se trudijo po svojih najboljših močeh," je svoj pristop na obračunu opisal drugi zvezdnik Dallasa.