Washington podaljšal serijo, Utah le še korak oddaljen od napredovanja

Russell Westbrook je tekmo končal z 19 točkami, 21 skoki in 14 podajami, kar je bil njegov 12. trojni dvojček na tekmah končnice, Bradley Beal pa je bil prvi strelec tekme s 27 točkami. "Še nikoli v karieri nisem zaostajal z 0:3 in ni vrag, da ne bi storil vsega, da pridem vsaj do ene zmage," je po tekmi dejal Beal.

Na tekmi pa je spet prišlo do incidenta z gledalci, ki so postali skoraj stalnica v končnici. Potem ko so navijači v zadnjih dneh večkrat napadli igralce, je tokrat v tretji četrtini na igrišče v dvorani Capital One pritekel gledalec in prekinil igro. Westbrook, ki je bil pred dnevi tudi sam žrtev incidenta, ko ga je eden od navijačev zasul s pokovko, je dejal: "To ni igra, v kateri lahko počnete, kar želite. Ne moremo kar pobegniti. To je naša naloga in jo jemljemo resno."

Na tekmi zahodne konference med Memphis Grizzlies in Utah Jazz, ki se je končala s 113:120, so igralci najboljše ekipe rednega dela prav tako le še zmago oddaljeni od drugega kroga. Prvi strelec tekme je bil Donovan Mitchells 30 točkami.

Rudy Gobert je k zmagi 13 od svojih 17 točk dodal v tretji četrtini, Jordan Clarkson pa 24 točk.

Ja Morant, ki je imel na prvih treh tekmah za Memphis povprečje 33,7 točke, je tokrat zbral 23 točk in 12 podaj.