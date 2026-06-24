Washington Wizards izbrali Dybantso

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Darryna Petersona iz Kansasa so Utah Jazz izbrali kot drugega, medtem ko je Cameron Boozer (Duke) kot tretji izbor nabora odšel k Memphis Grizzlies.

Iz ekipe študentskih prvakov Michigana so izbrali tri igralce. Morez Johnson mlajši se je kot deveti nabor odpravil k Dallas Mavericks, kjer se je ponovno srečal s svojim univerzitetnim trenerjem Dustyjem Mayem, sledila sta mu je Yaxel Lendeborg k Golden State Warriors na 11. mestu in Aday Mara k Oklahoma City Thunder na 12. mestu.

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Miami Heat so kot 13. izbrali igralca Tennesseeja Natea Amenta, ki pa naj bi se kot del menjave za dvakratnega MVP lige NBA Giannisa Antetokounmpa odpravil k Milwaukee Bucks.