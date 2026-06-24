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Košarka

Washington Wizards izbrali Dybantso

Detroit, 24. 06. 2026 07.38 pred 33 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Adam Silver

AJ Dybantsa, krilni košarkar univerze Brigham Young, ki je bil najboljši strelec ameriške univerzitetne sezone, je bil izbran kot prvi izbor na naboru severnoameriške košarkarske lige NBA, v ekipo ga je privabila ekipa Washington Wizards, je objavila severnoameriška košarkarska liga NBA.

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Darryna Petersona iz Kansasa so Utah Jazz izbrali kot drugega, medtem ko je Cameron Boozer (Duke) kot tretji izbor nabora odšel k Memphis Grizzlies.

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Iz ekipe študentskih prvakov Michigana so izbrali tri igralce. Morez Johnson mlajši se je kot deveti nabor odpravil k Dallas Mavericks, kjer se je ponovno srečal s svojim univerzitetnim trenerjem Dustyjem Mayem, sledila sta mu je Yaxel Lendeborg k Golden State Warriors na 11. mestu in Aday Mara k Oklahoma City Thunder na 12. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Miami Heat so kot 13. izbrali igralca Tennesseeja Natea Amenta, ki pa naj bi se kot del menjave za dvakratnega MVP lige NBA Giannisa Antetokounmpa odpravil k Milwaukee Bucks.

Razlagalnik

NBA nabor je letni dogodek, na katerem moštva lige NBA izbirajo igralce, ki so postali upravičeni za vstop v ligo, običajno iz univerzitetnih programov ali mednarodnih lig. Sistem nabora je zasnovan tako, da ekipam z najslabšim izkupičkom zmag v pretekli sezoni dodeli večje možnosti za izbiro najboljših mladih talentov, kar pripomore k uravnoteženju kakovosti med klubi.

Giannis Antetokounmpo je eden najbolj dominantnih košarkarjev v zgodovini lige NBA, znan pod vzdevkom 'Greek Freak'. Je grški profesionalni košarkar, ki je s svojo vsestranskostjo, fizično močjo in sposobnostjo igranja na več položajih dvakrat osvojil naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP) ter popeljal ekipo Milwaukee Bucks do naslova prvaka leta 2021.

Kratica MVP pomeni 'Most Valuable Player' oziroma v prevodu 'najkoristnejši igralec'. To je prestižna nagrada, ki se podeljuje posameznemu športniku, ki je v določeni sezoni pokazal najboljše predstave in imel največji vpliv na uspeh svoje ekipe. V ligi NBA se ta nagrada podeljuje tako za redni del sezone kot za finalno serijo končnice.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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