Derbi večera v Denverju pripadel Detroitu

Ob zmagi gostov je treba dodati, da se je Denver boril izjemno. Gostitelji so zaigrali brez četverice ključnih igralcev, tudi brez srbskega zvezdnika Nikole Jokića , a bili na pragu presenečenja. Tik pred koncem so se gostitelji približali na 107:106, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo moči.

Zvezdnik Denverja, Jamal Murray , je imel priložnost za podaljšek, ko se je v zadnji sekundi postavil na črto za proste mete, a od treh poskusov zadel le enega. Skupaj je dosegel 24 košev. Še naprej melje prvouvrščena Oklahoma City Thunder, ki je s 104:95 premagala New York Pelicans, izjemen pa ostaja Shai Gilgeous-Alexander , ki je že na 118 tekmah zaporedoma presegel mejo 20 točk.

Lanski MVP lige jih je tokrat dosegel 29 in se na osem tekem približal rekordu legendarnega Wilta Chamberlaina . Ta je mejo 20 košev presegel na 126 tekmah. Chet Holmgren je dodal 20 točk, Isaiah Joe pa 17. Žal je tekmo zaznamoval incident ob koncu, ko sta se sprla Oklahomin Lu Dort in New Orleansov Jeremiah Fears . Prišlo je do prerivanja več igralcev. Trener Oklahome Mark Daigneault je prepričan, da je do tega pripeljalo slabo sojenje.

" Dobri fantje, dobra ekipa, vendar mislim, da so v zadnjih minutah izgubili nadzor nad igro ," je dejal Daigneault. V Filadelfiji sta Joel Embiid in Paul George skupaj dosegla 61 točk, ko so 76-ers premagali Milwaukee Bucks s 139:122. George je dosegel kar devet trojk.

New York Knicks pa so s tretjo zaporedno zmago potrdili tretje mesto na vzhodu. Visoko s 103:87 so premagali Sacramento Kings, a do zmage prišli šele v zadnjem delu, ki so ga dobili z 31:15. Jalen Brunson je bil z 28 točkami vodilni strelec New Yorka Knicks v Madison Square Gardnu. "Tekma je bila," je dejal Brunson. "Ni bilo lepo, ampak uspelo se nam je prebiti in najti način za zmago, kar je zelo pomembno za nas," je še dodal. DeMar DeRozan je za Sacramento dosegel kar 34 točk.

Luka Dončić z Los Angeles Lakers ostaja na petem mestu zahoda. Po prostem večeru kralje že v noči na četrtek čaka gostovanje v Clevelandu.

Izidi:

Washington Wizards - Portland Trail Blazers 115:111

New York Knicks - Sacramento Kings 103:87

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 139:122

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 104:95

Denver Nuggets - Detroit Pistons 107:109

Phoenix Suns - Brooklyn Nets 106:102

Utah Jazz - LA Clippers 103:115