Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Derbi večera v Denverju pripadel Detroitu

Washington, 28. 01. 2026 07.37 pred 18 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Cade Cunningham

Košarkarji Detroita so slavili v derbiju lige NBA v Denverju. Vodilna ekipa vzhoda je z zmago s 109:107 potisnila Denver z drugega na tretje mesto na zahodu. Zmago gostov je šele dve sekundi pred koncem z metoma izza črte za proste mete potrdil Tobias Harris. Še sredi zadnjega dela je Detroit vodil s 85:73. Cade Cunningham in Tobias Harris sta za 34. zmago Detroita v sezoni dosegla po 22 točk, prvi je temu dodal 11 podaj.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob zmagi gostov je treba dodati, da se je Denver boril izjemno. Gostitelji so zaigrali brez četverice ključnih igralcev, tudi brez srbskega zvezdnika Nikole Jokića, a bili na pragu presenečenja. Tik pred koncem so se gostitelji približali na 107:106, za popoln preobrat pa jim je zmanjkalo moči.

Jamal Murray
Jamal Murray
FOTO: AP

Zvezdnik Denverja, Jamal Murray, je imel priložnost za podaljšek, ko se je v zadnji sekundi postavil na črto za proste mete, a od treh poskusov zadel le enega. Skupaj je dosegel 24 košev. Še naprej melje prvouvrščena Oklahoma City Thunder, ki je s 104:95 premagala New York Pelicans, izjemen pa ostaja Shai Gilgeous-Alexander, ki je že na 118 tekmah zaporedoma presegel mejo 20 točk.

Preberi še 'Vsakič, ko bom prišel, bo čustveno'

Lanski MVP lige jih je tokrat dosegel 29 in se na osem tekem približal rekordu legendarnega Wilta Chamberlaina. Ta je mejo 20 košev presegel na 126 tekmah. Chet Holmgren je dodal 20 točk, Isaiah Joe pa 17. Žal je tekmo zaznamoval incident ob koncu, ko sta se sprla Oklahomin Lu Dort in New Orleansov Jeremiah Fears. Prišlo je do prerivanja več igralcev. Trener Oklahome Mark Daigneault je prepričan, da je do tega pripeljalo slabo sojenje.

Joel Embiid
Joel Embiid
FOTO: Profimedia

"Dobri fantje, dobra ekipa, vendar mislim, da so v zadnjih minutah izgubili nadzor nad igro," je dejal Daigneault. V Filadelfiji sta Joel Embiid in Paul George skupaj dosegla 61 točk, ko so 76-ers premagali Milwaukee Bucks s 139:122. George je dosegel kar devet trojk.

Preberi še 'Ves dan sem razmišljal o Kobeju. Zmago posvečam njemu'

New York Knicks pa so s tretjo zaporedno zmago potrdili tretje mesto na vzhodu. Visoko s 103:87 so premagali Sacramento Kings, a do zmage prišli šele v zadnjem delu, ki so ga dobili z 31:15. Jalen Brunson je bil z 28 točkami vodilni strelec New Yorka Knicks v Madison Square Gardnu. "Tekma je bila," je dejal Brunson. "Ni bilo lepo, ampak uspelo se nam je prebiti in najti način za zmago, kar je zelo pomembno za nas," je še dodal. DeMar DeRozan je za Sacramento dosegel kar 34 točk.

Luka Dončić z Los Angeles Lakers ostaja na petem mestu zahoda. Po prostem večeru kralje že v noči na četrtek čaka gostovanje v Clevelandu.

Izidi:
Washington Wizards - Portland Trail Blazers 115:111

New York Knicks - Sacramento Kings 103:87

Philadelphia 76ers - Milwaukee Bucks 139:122

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 104:95

Denver Nuggets - Detroit Pistons 107:109

Phoenix Suns - Brooklyn Nets 106:102

Utah Jazz - LA Clippers 103:115

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
5 živil, ki jih otroci pogosto jedo, a jim lahko škodijo
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Ko otrok prevzame preveliko odgovornost
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel
zadovoljna
Portal
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kitajski horoskop 2026: začenja se leto ognjenega konja
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Kdo je mož naše olimpijke Nike Vodan?
Znana Slovenka je noseča
Znana Slovenka je noseča
vizita
Portal
Prepoznavanje zgodnjih znakov zasvojenosti z alkoholom
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Kako med spanjem porabiti več kalorij?
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Preprosta vsakodnevna navada, ki lahko pomaga znižati krvni tlak
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
Koža lahko razkriva bolezni jeter: katere spremembe morate prepoznati pravočasno
cekin
Portal
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Od države prejme 7250 evrov mesečno
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
Carrie Bradshaw indeks 2026: Drzna resnica o samskem življenju – in zakaj si ga danes ne more privoščiti skoraj nihče več
moskisvet
Portal
Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Ali moške v zakonu lahko privlačijo druge ženske?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
dominvrt
Portal
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
Kako z ureditvijo doma omiliti zimsko potrtost
okusno
Portal
Nebeška rolada po receptu naše bralke
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
Pripravite popoln pire krompir z naslednjimi triki
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534