Washington: Z zmago nad Oklahomo smo dokazali, da smo še kako 'živi'

Dallas je v American Airlines Centru navdušil z igro predvsem v prvem polčasu, ki ga je dobil z 20 točkami naskoka (63:43), v nadaljevanju pa je močno popustil in dopustil tekmecu, da na začetku zadnje četrtine izid najprej izenači ter kmalu zatem celo preide v minimalno vodstvo. A minuta odmora, ki jo je zahteval Kidd, je obrodila sadove in Dallas je do zaključnega zvoka sirene le uspel zlomiti odpor žilavega nasprotnika za 23. zmago v sezoni.

"Najpomembneje je bilo ohraniti ekipni duh kljub vnovičnim nihanjem v igri," je uvodoma dejal trener Dallasa in nadaljeval: "Tudi v trenutkih največje krize v igri smo ostali skupaj in se izognili novemu porazu, kar pa je za dvig samozavesti pred naslednjimi tekmami ključnega pomena. Sploh v prvem polčasu smo odigrali izjemno, a nekaj se vpraša tudi tekmeca, ki je izjemno kakovosten. Ko imate na igrišču tako nadarjeni moštvi, je vselej težko napovedati, kdo bo prevladoval. Tokrat smo imeli več razpoložljivih orožij, kar nam je prineslo pomembno zmago."

P.J. Washington je bil ob Kyrieju Irvingu in Spencerju Dinwiddieju eden od treh najučinkovitejših posameznikov v vrstah Dallasa. Odlično visoko krilo verjame, da bi zmaga proti odlični Oklahomi lahko predstavljala novo prelomnico v sezoni. "Ni se bilo lahko pobrati po zadnjih treh porazih. A kljub zahtevnim trenutkom verjamemo v svoje zmožnosti. Imamo veliko talenta v ekipi, zato se nikoli ne bomo predali. Drži, da se praktično od samega začetka sezone soočamo z določenimi težavami, toda prepričan sem, da nas bodo te naredile še močnejše. Ko se med seboj udarita tako nadarjeni moštvi, kot sta Dallas in Oklahoma, je vselej živahno. Veseli me, da se nismo ustrašili izziva in dokazali, da smo še kako živi," se je Washington razveselil 23. zmage v sezoni.