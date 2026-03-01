'Malo je časa za spremembe, poskušali se bomo psihološko dvigniti'

Jiri Welsch je v Tivoli prišel leta 2000, zapustil pa ga je po dveh sezonah igranja za takratno Smelt Olimpijo.

Po blamaži v Kopru so Čehi potegnili asa iz rokava. Za domače bo nastopil tudi prvi zvezdnik Tomaš Satoransky.

Čeh je nato v svojo košarkarsko pot nadakjeval tudi v ligi NBA, kjer je igral za kar nekaj ekip, ob vrnitvi na staro celino pa je igral še za španski ekipi Unicajo in Estudiantes, kariero pa sklenil v češki ligi, kjer je nastopal za Nymburk in Pardubice.

Sedaj že nekaj let opravlja vlogo vodje češke reprezentance, ki se bo še drugič udarila s Slovenijo. " Malo časa je za spremembe, toda nekaj bomo morali spremeniti. Pogovorili se bomo, dodatno analizirali, tako da pričakujem drugačno tekmo kot v Kopru ," je za 24ur.com pred drugim dvobojem Slovenije in Češke dejal 46-letni Welsch.

Slovenska košarkarska reprezentanca bosta v češki Jihlavi končala drugi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2027. V 4. krogu skupine H jo ob 18. uri čaka še druga tekma s Čehi v 48 urah. Na prvi v petek v Kopru so Slovenci slavili prepričljivo z 99:59 in imajo po polovici kvalifikacij dve zmagi ter poraz. Slovenija v tem ciklu kvalifikacij igra dve tekmi s Češko. Prvi dvoboj je v petek po odličnem drugem polčasu, ko je tik pred koncem vodila že za 43 točk, dobila slovenska izbrana vrsta s 40 točkami razlike.

Po treh odigranih tekmah ni več neporaženih ekip v skupini H; Slovenija, Estonija in Češka imajo po dve zmagi in poraz. Na drugi petkovi tekmi te skupine je Estonija premagala Švedsko z 88:77.

V jesenskem prvem ciklu so bili izbranci selektorja Aleksandra Sekulića polovično uspešni. Na domačem terenu so izgubili z Estonijo (93:94), v gosteh pa premagali Švedsko (94:85). V zadnjem kvalifikacijskem ciklu bodo julija igrali v Estoniji in gostili Švedsko. Iz skupinskega dela bodo v drugi del napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin.

"Zanesljivo bo na Češkem drugače, dvorana bo polna, za nas pa bo to še ena tekma, na kateri moramo dati vse od sebe in braniti barve Slovenije," je po petkovi zmagi na drugi tekmo že pogledal selektor Aleksander Sekulić.