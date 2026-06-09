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Wembanyama in druščina do prve zmage v velikem finalu

New York, 09. 06. 2026 07.58 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Victor Wembanyama

Košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na štiri zmage v New Yorku prvič premagali Knicks. Z zmago 115:111 v Madison Square Gardnu so gosti na krilih Francoza Victorja Wembanyame, ki je dosegel 32 točk, zmanjšali zaostanek v seriji na 1:2 v zmagah.

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Tretja tekma je bila izjemno pomembna, teksaška ekipa je bila po dveh uvodnih porazih v veliki nevarnosti, da bi veliki finale odločili le štirje dvoboji. Donald Trump, ki je po podatkih lige postal prvi aktualni ameriški predsednik, ki si je ogledal tekmo finala lige NBA, je bil priča zelo dramatičnemu dvoboju, ki je ostal razburljiv vse do zadnjega piska sirene.

Na koncu pa so gosti zmagali, saj je Wembanyama tekmo ob 32 točkah končal še z osmimi skoki in šestimi podajami. "Danes smo imeli več nadzora nad igro. Naredili smo manj napak in imeli manj izgubljenih žog," je Wembanyama povedal za ameriško televizijo. "V obrambi smo bolje komunicirali in bili hitrejši."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Z zmago so ostroge prekinile niz 13 zaporednih uspehov kratkohlačnikov v končnici. "Vedno smo samozavestni. Naše delo še zdaleč ni končano - najtežji del dvoboja šele prihaja," je dodal francoski zvezdnik.

Zgodovina lige NBA pa kljub današnji zmagi ni naklonjena ostrogam: v velikem finalu še nobena ekipa ni zmagala po dveh uvodnih domačih porazih. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdniško vzdušje v Madison Square Gardnu

Pomen te revanše finala iz leta 1999, ko so Spurs osvojili svoj prvi naslov prvaka lige NBA, je prišel do izraza že na tretji tekmi dvoboja, še posebej v uvodnih minutah.

Košarkarji so se ob spremljavi Trumpa in drugih newyorških zvezdnikov, kot so filmski režiser Spike Lee, glasbenik Jay-Z ter igralca Timothee Chalamet in Ben Stiller, zdeli precej nervozni. Navijači so bili še glasnejši kot običajno, vzdušje električno - in morda zastrašujoče. Prvi koš je tako padel šele po treh zgrešenih metih in izgubljeni žogi; Wembanyama je končno zadel in gostom zagotovil vodstvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju ESPN so navijači za ogled prve finalne tekme v New Yorku po 27 letih v povprečju porabili več kot 7500 dolarjev (6500 evrov). Dve vstopnici za sedeže ob igrišču so prodali celo na dražbi za skupno milijon ameriških dolarjev (okoli 866.000 evrov). Knicks upajo na svoj prvi naslov po letu 1973.

Liga NBA, finale, 3. tekma, izid:

New York Knicks - San Antonio Spurs 111:115 (22:33, 42:24, 27:35, 20:23)
(New York vodi z 2:1 v zmagah);

* Opomba: ekipi igrata na štiri zmage.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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