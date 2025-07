Wembanyama kmalu znova na parketu, George uspešno operiran

"Dobil sem uradno dovoljenje za vrnitev na košarkarska igrišča," je za osrednji francoski športni časnik L'Equipe dejal 21-letni in 221 cm visoki Francoz.

Victor Wembanyama je v ligi NBA prvič zaigral v sezoni 2023/24 in po njej prejel nagrado za najboljšega novinca. V sezoni 2024/25 je do 20. februarja, ko je uradno končal sezono, na 46 tekmah v povprečju dosegal 24,3 točke, 11 skokov, 3,7 podaje, 3,8 blokade in 1,1 ukradeno žogo na tekmo.

Iz teksaškega kluba so sporočili, da se bo Wembanyama skupnim pripravam za novo sezono pridružil konec septembra, njegovo okrevanje pa je bilo veliko hitrejše, kot so sprva pričakovali. Wembanyama sicer ne bo igral za Francijo na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom na Poljskem, Finskem in Cipru ter v Latviji.

Francija je tekmica slovenske izbrane vrste v skupinskem delu v Katovicah, poleg nje pa še Poljska, Islandija, Belgija in Izrael.