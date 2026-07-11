Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
SP 2026 Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Wembanyama podaljšal s San Antoniom: Tu ostajam. Ne glede na vse

San Antonio, 11. 07. 2026 10.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA M.J.
Victor Wembanyama

Francoski košarkarski reprezentant Victor Wembanyama je podpisal dolgoročno podaljšanje pogodbe z moštvom lige NBA, San Antonio Spurs. Pred tem tem je navijačem preko družbenih omrežij sporočil: "Tu ostajam. Ne glede na vse."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pri Spurs so na svojih družbenih omrežjih objavili videoposnetek podpisa in tako potrdili večletno podaljšanje sodelovanja. Ameriški ESPN je poročal, da gre za petletno pogodbo, vredno 252 milijonov dolarjev (220,7 milijona evrov), kar je najvišji možni znesek za novinca, in v peti sezoni vključuje možnost igralca za podaljšanje.

Victor Wembanyama je že prej na omrežju X objavil sporočilo za "družino Spurs" in namignil, kaj čaka 2,24 metra visokega zvezdnika. Wembanyama je minulo sezono v dresu teksaške ekipe v povprečju dosegal 25 točk, 11,5 skoka, 3,1 podaje, eno ukradeno žogo in 3,1 blokade na tekmo, moštvo Spurs pa se je prebilo do finala lige NBA, kjer je moralo priznati premoč ekipi New York Knicks.

Francoz je bil po porazu v finalu lige NBA močno razočaran, a novica, da bo dolgoročno ostal član moštva Spurs, bo navdušila navijače San Antonia.

Preberi še Košarkarski dvoboj pri 'O.K. Corralu': Začel je Herro z objavami, Adebayo pa končal z udarcem

V dosedanji karieri ima v ligi NBA povprečje 23,4 točke, 11 skokov, 3,5 podaje, 3,5 blokade in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Odkar je v ligo NBA vstopil kot prvi izbor na naboru leta 2023, je sprožil izjemen preobrat v uspešnosti moštva iz San Antonia.

San Antoni Spurs, ko so bili na vrhu lige NBA.
San Antoni Spurs, ko so bili na vrhu lige NBA.
FOTO: AP

V njegovi prvi sezoni so zmagali le na 22 tekmah, v naslednji na 34, nato pa so se s sijajno sezono, v kateri so zabeležili 62 zmag, silovito vključili v boj za naslov. Čeprav je globoko občutil težo finalnega poraza, je Wembanyama že razmišljal o vrnitvi v finale.

"Kar zadeva izkušnje, je bilo to izjemno leto," je dejal junija, potem ko je New York v finalnem dvoboju slavil s 4:1 v zmagah. Dodal je, da je eden najtežjih vidikov poraza dejstvo, da "bo verjetno preteklo sto tekem, preden se bomo lahko vrnili v finale".

Razlagalnik

Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ki združuje 30 ekip iz Združenih držav Amerike in Kanade. Sistem nabora oziroma 'draft' je letni dogodek, pri katerem moštva izbirajo nove igralce, ki vstopajo v ligo, praviloma iz univerzitetnih programov ali mednarodnih lig. Namen tega sistema je uravnotežiti kakovost moštev, saj imajo ekipe, ki so v pretekli sezoni dosegle slabše rezultate, večjo verjetnost, da dobijo pravico do izbire najbolj obetavnih mladih igralcev.

San Antonio Spurs so ena najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA, ki domuje v Teksasu. Ekipa je postala prepoznavna predvsem v obdobju med letoma 1999 in 2014, ko so pod vodstvom legendarnega trenerja Gregga Popovicha osvojili pet naslovov prvakov. Znanilci njihovega uspeha so bili igralci, kot so Tim Duncan, Tony Parker in Manu Ginóbili, ki so s svojo nesebično igro in taktično disciplino postavili standarde za ekipno košarko v sodobni ligi.

Možnost igralca ali 'player option' je klavzula v pogodbi, ki igralcu omogoča, da se sam odloči, ali bo podaljšal svojo pogodbo z ekipo za dodatno leto pod vnaprej določenimi pogoji ali pa bo postal prost igralec. Ta možnost igralcu nudi večjo varnost in nadzor nad lastno kariero, saj se lahko po izteku določenega obdobja odloči za preizkus trga in iskanje novega delodajalca, če meni, da lahko dobi boljše pogoje drugje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
košarka nba

Košarkarski dvoboj pri 'O.K. Corralu': Začel je Herro z objavami, Adebayo pa končal z udarcem

24ur.com Evenepoel ne odhaja k Ineosu: Ostajam. Zelo sem srečen tukaj, poskušali bomo graditi naprej
Zadovoljna.si Jahačica: 'Moža ni motilo, da mi prihaja samo v enem položaju'
24ur.com Umrl Igor Misdaris, pevec in nekdanji tekmovalec šova MasterChef Slovenija
24ur.com Ninna Kozorog: Čas je, da odložim nekaj teže tega sveta
24ur.com 'Tu smo zaradi ljudi, naše delo ne bo zastalo. Pika. Končna pika'
24ur.com 'Ne vem, če imam dovolj besed. Pero je to, kar si vsi želijo'
24ur.com Ronaldo: Ne odhajam, z Al Nasrom želim osvojiti naslov prvaka
Priporoča
  • Vrtni ležalnik
  • bazen
  • sencnik
  • cistilnik
  • Klima Camping
  • paviljon
  • ventilator
  • zar
  • kosilnica
  • lounge set
  • nosilec
  • katalog
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Opozorilo staršem: Izogibajte se izbiri modrih kopalk!
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Nevaren zaplet, ki ga mora poznati vsaka bodoča mama
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Mirne počitnice brez gneče: 3 hrvaške destinacije, ki so kot ustvarjene za družine
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
Ko je postala mama, se je vse spremenilo
zadovoljna
Portal
Konec ljubezni: ločitev slavnega para po treh letih zakona
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ovni bodo iskreni, dvojčke čaka živahen dan
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Obleka, ki jo to poletje nosijo vse Ljubljančanke
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
Znana Slovenka se je razveselila sina in mu nadela čudovito ime
vizita
Portal
Kdaj je bolečina na desni strani trebuha znak za alarm?
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Vaša jutranja rutina je tista, ki lahko povzroča ekstremno napihnjenost
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Skrite pasti 'zdravih' navad, ki po 40. letu upočasnjujejo metabolizem
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
Kako zaščititi dojenčke in majhne otroke pred soncem?
cekin
Portal
Astrologi napovedujejo: to znamenje bi lahko naredilo karierni preobrat
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Nastajajo poklici, ki zvenijo kot izmišljeni, a prinašajo nadpovprečne prihodke
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Pri 60 je pustil dobro plačo in začel znova – razlog vas lahko preseneti
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
moskisvet
Portal
Ste že slišali za sitofilijo? Manifestacije tega fetiša so izjemno raznolike
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Eddie Vedder ukradel šov na tekmi: pivo spil na eks in postal spletni hit
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Si želiš otroka ali želiš biti oče? Razlika je velika
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
Eden najlepših krajev na Balkanu, ki ga turisti še niso odkrili
dominvrt
Portal
Kako se znebiti os brez kemikalij in preprečiti njihovo vrnitev
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Nenavaden trik za ohranjanje knjižne zbirke: Ko knjiga potrebuje mraz
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Zakaj na vrtu uporabiti oglje?
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
Stvari, ki jih ne uporabljaš, ti kradejo mir in ustvarjajo več stresa, kot si misliš
okusno
Portal
Peciva, ki ostanejo sočna več dni (in so zato popolna za vikend ali piknik)
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Pozabite na enolončnico: stročji fižol v tej jedi iz pečice resnično zasije
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
Skuhajte jih danes, jutri bodo še boljše: 7 jedi za vroče poletne dni
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
To je napaka, zaradi katere krompirjeva solata pogosto nima pravega okusa
voyo
Portal
Krudovi 2
Otok ljubezni
Otok ljubezni
Čefurji raus
Čefurji raus
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1804