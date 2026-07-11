Wembanyama podaljšal s San Antoniom: Tu ostajam. Ne glede na vse

Pri Spurs so na svojih družbenih omrežjih objavili videoposnetek podpisa in tako potrdili večletno podaljšanje sodelovanja. Ameriški ESPN je poročal, da gre za petletno pogodbo, vredno 252 milijonov dolarjev (220,7 milijona evrov), kar je najvišji možni znesek za novinca, in v peti sezoni vključuje možnost igralca za podaljšanje.
Victor Wembanyama je že prej na omrežju X objavil sporočilo za "družino Spurs" in namignil, kaj čaka 2,24 metra visokega zvezdnika. Wembanyama je minulo sezono v dresu teksaške ekipe v povprečju dosegal 25 točk, 11,5 skoka, 3,1 podaje, eno ukradeno žogo in 3,1 blokade na tekmo, moštvo Spurs pa se je prebilo do finala lige NBA, kjer je moralo priznati premoč ekipi New York Knicks.
Francoz je bil po porazu v finalu lige NBA močno razočaran, a novica, da bo dolgoročno ostal član moštva Spurs, bo navdušila navijače San Antonia.
V dosedanji karieri ima v ligi NBA povprečje 23,4 točke, 11 skokov, 3,5 podaje, 3,5 blokade in 1,1 ukradene žoge na tekmo. Odkar je v ligo NBA vstopil kot prvi izbor na naboru leta 2023, je sprožil izjemen preobrat v uspešnosti moštva iz San Antonia.
V njegovi prvi sezoni so zmagali le na 22 tekmah, v naslednji na 34, nato pa so se s sijajno sezono, v kateri so zabeležili 62 zmag, silovito vključili v boj za naslov. Čeprav je globoko občutil težo finalnega poraza, je Wembanyama že razmišljal o vrnitvi v finale.
"Kar zadeva izkušnje, je bilo to izjemno leto," je dejal junija, potem ko je New York v finalnem dvoboju slavil s 4:1 v zmagah. Dodal je, da je eden najtežjih vidikov poraza dejstvo, da "bo verjetno preteklo sto tekem, preden se bomo lahko vrnili v finale".
Liga NBA (National Basketball Association) je najprestižnejša profesionalna košarkarska liga na svetu, ki združuje 30 ekip iz Združenih držav Amerike in Kanade. Sistem nabora oziroma 'draft' je letni dogodek, pri katerem moštva izbirajo nove igralce, ki vstopajo v ligo, praviloma iz univerzitetnih programov ali mednarodnih lig. Namen tega sistema je uravnotežiti kakovost moštev, saj imajo ekipe, ki so v pretekli sezoni dosegle slabše rezultate, večjo verjetnost, da dobijo pravico do izbire najbolj obetavnih mladih igralcev.
San Antonio Spurs so ena najuspešnejših franšiz v zgodovini lige NBA, ki domuje v Teksasu. Ekipa je postala prepoznavna predvsem v obdobju med letoma 1999 in 2014, ko so pod vodstvom legendarnega trenerja Gregga Popovicha osvojili pet naslovov prvakov. Znanilci njihovega uspeha so bili igralci, kot so Tim Duncan, Tony Parker in Manu Ginóbili, ki so s svojo nesebično igro in taktično disciplino postavili standarde za ekipno košarko v sodobni ligi.
Možnost igralca ali 'player option' je klavzula v pogodbi, ki igralcu omogoča, da se sam odloči, ali bo podaljšal svojo pogodbo z ekipo za dodatno leto pod vnaprej določenimi pogoji ali pa bo postal prost igralec. Ta možnost igralcu nudi večjo varnost in nadzor nad lastno kariero, saj se lahko po izteku določenega obdobja odloči za preizkus trga in iskanje novega delodajalca, če meni, da lahko dobi boljše pogoje drugje.
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