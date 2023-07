Wembanyama popravil slab vtis z uvodne tekme

Ostroge so proti tekmecem iz ameriške zvezne države Oregon izgubile z 80:85, za medije in gledalce pa je bila bolj zanimiva predstava visokoraslega Francoza Victorja Wembanyama, ki je v mestu greha močno izboljšal svojo "zmedeno" premierno predstavo s prve tekme proti Charlottu. Tedaj je – ob skupnem metu iz igre 2-13 – dosegel devet točk, osem skokov, pet blokad in tri podaje.