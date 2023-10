Wembanyama potrdil svoj razkošni talent, Dončić v Madridu

Ponoči sta bili še dve tekmi. New York Knicksi so s 114:107 ugnali Boston Celticse brez svojih največjih zvezdnikov, Los Angeles Lakersi pa so bili s 129:126 boljši od Brooklyn Netsov. Za Jezernike je slabih 17 minut odigral tudi James in dosegel 10 točk, njegov zvezdniški soigralec Anthony Davis pa v 14 minutah 13.

Drevi tretja pripravljalna tekma čaka tudi Dallas Maverickse s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem. Ljubljančan se bo vrnil v Madrid in se pomeril proti Realu, pri katerem je tudi začel poklicno pot.

Sezona rednega dela lige NBA se bo sicer začela v noči s 24. na 25. oktober.