Wembanyama s 50 točkami prispeval levji delež k zmagi Spursov

Kar 221 cm visoki Francoz je četrti najmlajši igralec, ki je v ligi NBA dosegel 50 točk. Tovrsten mejnik je postavil v starosti 20 let in 314 dni, mlajši od njega so bili le Brandon Jennings (20 let/52 dni), LeBron James (20/80) in Devin Booker (20/145).

Victor Wembanyama je osmi igralec v zgodovini ekipe iz Teksasa, ki je dosegel več kot 50 točk. Strelski rekord je še vedno v rokah legendarnega "admirala" Davida Robinsona, ki je 24. aprila 1994 zasedbi Los Angeles Clippers nasul 71 točk.