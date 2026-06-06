Wembanyama z napako v izdihljajih Knicksom podaril drugo zmago

Jalen Brunson je ob koncu tekme zadel ključni prosti met za zmago svoje ekipe FOTO: Profimedia

Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallas Mavericks, Jalen Brunson, je prispeval zadnje tri točke za New York, vključno s prostim metom za končni izid na tekmi. Pred tem je domača ekipa izničila 14 točk zaostanka v zadnji četrtini. Po mirnem prvem polčasu se je v drugem za San Antonio razigral francoski velikan Victor Wembanyama. Med drugim je 57 sekund pred koncem zadel koš in dodatni prosti met za prvo vodstvo San Antonia v drugem polčasu (104:102). A odgovoril je Brunson, najprej je zadel za izenačenje, nato pa je bila po izgubljeni žogi Wembanyame nad njim storjena osebna napaka. Zadel je enega od dveh prostih metov, kar je bilo na koncu dovolj. Wembanyama je zgrešil met tik pred koncem tekme za zmago San Antonia.

Karl Anthony Towns in Victor Wembanyama FOTO: Profimedia

"Morali smo jih ustaviti, saj so pred tem vse zadevali," je o zadnji akciji dejal center New Yorka Karl-Anthony Towns. Trener New Yorka Mike Brown je bil medtem navdušen nad potekom tekme. "Izvrstna tekma. Najprej so oni naredili točkovni niz, nato smo ga mi in tako je bilo celo tekmo," je ocenil. "Lahko bi padli pod pritiskom, ampak nismo. Fantje so se neprestano borili in drug drugega bodrili." Prvi strelec New Yorka je bil Towns z 21 točkami, k temu je dodal še 13 skokov. Brunson je dosegel 20 točk, enak izkupiček za New York je imel tudi Mikal Bridges. Wembanyama je za San Antonio dosegel 29 točk in dodal še devet skokov, štiri blokade in dve ukradeni žogi. De'Aaron Fox je za domačo ekipo prispeval 20 točk.

Victor Wembanyama FOTO: Profimedia

"Ne moremo spremeniti, kar je bilo. Že razmišljamo o tretji tekmi," je 22-letni Wembanyama povzel razmišljanje v taboru San Antonia. Tretja tekma bo v New Yorku v noči s ponedeljka na torek. Doslej še nobena ekipa, ki je zmagala na uvodnih dveh tekmah serije, ni izgubila velikega finala NBA. Ob ohranitvi tega niza se New Yorku obeta prvi naslov v ligi NBA po letu 1973. Zaradi izjemnih predstav Knicks, ti so zdaj zmagali na 13 zaporednih tekmah v končnici, v velikem jabolku pred selitvijo serije nastaja vse večja vročica. Cene vstopnic za najslabše sedeže v slovitem Madison Square Gardnu za tretjo tekmo dosegajo skoraj 9000 ameriških dolarjev (7800 evrov). Ogled tekme naj bi po poročanju ameriških medijev načrtoval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki izhaja iz New Yorka.

Liga NBA, finale, izid druge tekme, 6. junij:

San Antonio Spurs - New York Knicks 104:105 - New York vodi z 2:0 v zmagah.