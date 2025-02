Wembanyama zaradi krvnega strdka že končal sezono

Mladi zvezdnik košarkarskega moštva San Antonio Spurs Victor Wembanyama je že zaključil s sezono. 21-letnemu Francozu so namreč po vrnitvi s tekme vseh zvezd odkrili krvni strdek v desni rami in zato vsaj do konca rednega dela sezone ne bo igral košarke. To je za Spurse že druga tovrstna ovira, saj je že novembra legendarni trener Gregg Popovich utrpel možgansko kap, po kateri se še ni vrnil na klop moštva.