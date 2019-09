Westbrook o igranju s Hardnom: Strašljivo bo

James Harden in Russell Westbrook.

Tako James Hardenkot Russell Westbrookse pri tridesetih letih že lahko pohvalita z nazivom najkoristnejšega košarkarja lige NBA. Prvi ga je osvojil leta 2018, drugi pa še leto prej. Kljub temu pa se ne en ne drugi za zdaj ne moreta pohvaliti s šampionskim prstanom. Prav zaradi tega sta bila oba v zadnjih sezonah deležna številnih kritik, da jima je bolj kot ekipni uspeh pomembna osebna statistika. Dvomljivcev, ki so se čudili prestopni politiki vodilnih pri Houstonu, pa je bilo po odhodu Westbrooka v največje teksaško mesto še toliko več. Zares bo zanimivo videti, kako bosta dva košarkarja, za katera je značilno, da sta najboljša, ko imata žogo v rokah, delovala skupaj na parketu. Nekdanja soigralca pri moštvu Oklahoma Thunder pa se za kritike ne zmenita in pravita, da bosta storila vse za moštveni uspeh.



Na vprašanje, kako bo izgledalo njuno sodelovanje, je Westbrook odgovoril: "Strašljivo bo. Samo to vam lahko povem. Strašljivo bo, a ne za nas." Organizator igre še pravi, da lahko na igro vpliva tudi, če večino časa preživi brez žoge: "Lahko igram v obrambi, lahko podajam, lahko skačem. Ni mi treba imeti žoge v rokah, ni mi treba veliko metati na koš. Na igro lahko vplivam na številne načine. Moj glavni cilj je zmagovanje. Če se mi pripeti tekma, na kateri ne bom dosegel niti ene točke, a bomo na koncu slavili, bom povsem zadovoljen."

Na drugi strani je Harden, ki se najbolje znajde na poziciji branilca, postregel s sila zanimivim odgovorom, ko je beseda nanesla na polento trgovanje houstonskih raket. "Poletni tržnici nisem namenjal večje pozornosti, dokler ni Houstona zapustil Paul George. Takrat sem se močno zavzel za prihod Westbrooka. Dobro se poznava. Vem, kaj vse lahko od njega pričakujem. Ciljamo na najvišja mesta. Tega smo vsekakor sposobni," je zbranim novinarjem povedal najboljši strelec lanske sezone.