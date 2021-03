Westbrook prvi v ligi po doseženih trojnih dvojčkih

Grk Giannis Antetokounmpo je s trojnim dvojčkom, 33 točk, po 11 skokov in podaj vodil Milwaukee Bucks do zmage s 125:119 proti Washington Wizards, za katere je Russell Westbrookdosegel 42 točk, deset skokov ter 12 podaj za enega od petih trojnih dvojčkov večera, kar je za en tekmovalni dan tudi rekord NBA. Westbrook je z enajstim tovrstnim dosežkom tudi vodilni v ligi, za njim sta druga James Harden (New Jersey Nets) inNikoli Jokić s po devetimi, četrti je Luka Dončić z osmimi trojnimi dvojčki, peti je s šestimi Antetokounmpo.

Slednji je bil eden izmed osmih igralcev Milwaukeeja z dvomestnim številom točk in ta ekipa je po tretji zmagi v nizu tretja na vzhodnem delu lige, kjer sta na čelu ekipi Philadelphia 76ers in Brooklyn Nets. Ta je Detroit Pistons ugnala s 100:95. Trojni dvojček je za Nets vpisal James Harden, ki je 12 od svojih 24 točk zadel v odločili zadnji četrtini, ko je zmago potrdil z dvema prostima metoma, dodal pa je še po deset skokov in podaj.

New York Knicks so dosegli dvajseto zmago v sezono, pri slavju s 119:97 nad Thunder v Oklahoma Cityju je Julius Randle po tri dvomestne številke v svoji rubriki vpisal s 26 točkami in po 12 skoki ter podajami. Slednje je uspelo tudi igralcu Indiane Domantasu Sabonisu po doseženih 22 točkah, 13 skokih in desetih asistencah na dvoboju v Phoenixu.