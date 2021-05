Westbrook s 181. trojnim dvojčkom ujel Robertsona, Čančarju izdatna minutaža

Onstran Atlantika je bilo v noči na nedeljo zelo pestro v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Košarkar Washingtona Russell Westbrook je svojemu moštvu do zmage po podaljšku s 133:132 nad Indiano pomagal s 33 točkami, 19 skoki in 15 podajami. Westbrook je tako prišel do 181. trojnega dvojčka v karieri in se na prvem mestu večne lestvice izenačil z legendarnim Oscarjem Robertsonom. 16 minut za igro je proti Brooklynu dobil Vlatko Čančar, vpisal je tri točke, dva skoka in dve podaji.

Predstava Russlla Westbrooka za izenačitev rekorda Oscarja Robertsona: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na tekmi rekordov je Bradley Beal dosegel kar 50 točk. Beal in Westbrook pa sta poskrbela za kar 88 točk Washingtona. "Človek, to je neverjetno,"je po tekmi o lovu za Robertsonovim mejnikom povedal 32-letni zvezdnik. Robertson je igral košarko v letih od 1960 do 1974. "Resnično sem blagoslovljen in hvaležen. Hvaležen sem za vse na tej poti." Tretji na tem seznamu je sloviti igralec Los Angeles Lakers Magic Johnson s številom 138 trojnih dvojčkov. Westbrook je prišel do 35. "triple-doubla" v sezoni 2020/21. Na zadnjih 32 tekmah po vrsti je kar petindvajsetkrat statistiko tekem obogatil z izkupičkom, ki mu je prinesel dvomestno število v treh košarkarskih statističnih kategorijah. Westbrook je leta 2017, ko je še igral za Oklahoma City Thunder, izenačil Robertsonov dosežek po številu trojnih dvojčkov v eni sezoni. Takrat se je njegov števec v sezoni 2016/17 ustavil pri številki 42. icon-expand Kevin Durant in Vlatko Čančar na tekmi med Denverjem in Brooklynom. FOTO: AP Košarkarji Brooklyn Nets so premagali Denver Nuggets s 125:119. Priložnost je dobil tudi SlovenecVlatko Čančar, ki je za Denver odigral 16 minut ter prispeval tri točke, dva skoka in dve podaji. Košarkarji ekipe Philadelphia 76ers so bili boljši od Detroit Pistons s 118:104, Toronto Raptors je klonil proti Memphis Grizzlies (99:109), Utah Jazz je premagal Houston Rockets (124:116), Golden State Warriors je bil boljši od Oklahoma City Thunder s 136:97, medtem ko je Portland Trail Blazers s 124:102 premagal San Antonio Spurs. Stephen Curry je ob zmagi ekipe Golden State proti Oklahomi v treh četrtinah vpisal neverjetnih 49 točk, zadel je kar 11 trojk: icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Liga NBA, 9. maj, izidi:

Indiana Pacers – Washington Wizards 132:133 (podaljšek)

Philadelphia 76ers – Detroit Pistons118:104

Toronto Raptors – Memphis Grizzlies 99:109

Denver Nuggets – Brooklyn Nets 119:125

(Vlatko Čančar: 3 točke, 2 skoka, 2 podaji v 16 minutah za Denver)

Utah Jazz – Houston Rockets 124:116

Golden State Warriors – Oklahoma City Thunder136:97

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 124:102