Westbrook z devetim zaporednim trojnim dvojčkom izenačil rekord NBA

Slednji je še na devetindvajseti tekmi v nizu zabeležil najmanj 30 točk, kar je le dve tekmi manj od drugega najdaljšega niza v zgodovini, ki je v lasti Chamberlaina. Ta pa je dosegel tudi najdaljši niz, rekordnih 65 tekem z najmanj 30 točkami. Harden je iz igre metal 11:28 in zgrešil enega od 15 prostih metov ter trojko ob koncu tekme, ko je njegova ekipa še zaostajala za točko (112 : 113).

Tudi v Bostonu se je zgodil velik preobrat, domači so v drugi četrtini povedli že z 28 točkami razlike, Los Angeles Clippers pa so na koncu zmagali s 123 : 112. Navijači Celtics so svoje nato z žvižgi pospremili v slačilnico, med igralci pa tedaj ni bilo več zvezdnika Kyriea Irvinga, ki si je poškodoval desno koleno že pred polčasom in potem ni več igral. Prenovljeni Clippers, igrali so s štirimi igralci, ki so k njim prišli v nedavnem prestopnem roku, pa so dosegli največji preobrat v rednem delu v zgodovini franšize. Osem igralcev Los Angelesa je doseglo dvomestno število točk, največ, 21, jih je dal Montrezl Harrell.

Jabari Parker in Bobby Portis sta se vrnila v Chicago, Biki so ju zamenjali pred tednom dni, in sta skupaj dala 30 točk za zmago Washington Wizards s 134 : 125. Bradley Beal je bil z 31 točkami prvi strelec gostov. Igralci San Antonio Spurs so z Utah Jazz v Salt Lake Cityu izgubili kar s 105 : 125.

Poražena je bila tudi vodilna ekipa lige Milwaukee Bucks. Zanje zaradi poškodbe desnega kolena tokrat ni zaigral grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo in ekipa je izgubila domačo tekmo z Orlandom Magic kar prepričljivo, s 83 : 103. Pri gostih so bili najbolj učinkoviti Jonathan Isaac (17), Nikola Vučević in Terrence Ross (po 15).

Izidi:

Utah Jazz - San Antonio Spurs125 : 105

Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 105 : 90

Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 120 : 129

New York Knicks - Toronto Raptors 99 : 104

Boston Celtics - LA Clippers 112 : 123

Chicago Bulls - Washington Wizards 125 : 134

Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 99 : 90

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 112 : 117

Milwaukee Bucks - Orlando Magic 83 : 103