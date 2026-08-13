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Košarka

Kralj trojnih dvojčkov je odložil krono

Ljubljana, 13. 08. 2026 07.00 pred 9 urami 2 min branja 1

Avtor:
S.V.
Russell Westbrook

Košarkarski zvezdnik Russell Westbrook je pri 37 letih oznanil konec profesionalne kariere. Nekdanji najkoristnejši igralec lige, devetkratni udeleženec tekme All-Star in absolutni rekorder po številu trojnih dvojčkov se poslavlja po 18 sezonah med košarkarsko elito.

Westbrook je odločitev sporočil z videoposnetkom na družbenih omrežjih, ki ga je pospremil glas hollywoodskega igralca Michaela B. Jordana. S tem se je zaključila kariera enega najbolj prepoznavnih obrazov lige NBA zadnjih dveh desetletij.

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Največji individualni uspeh je dosegel v sezoni 2016/17, ko je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) lige NBA. Takrat je postal prvi košarkar po legendarnem Oscarju Robertsonu v sezoni 1961/62, ki je celotno sezono končal s povprečjem trojnega dvojčka.

Kar se je dolgo zdelo skoraj neponovljivo, je Westbrook nato spremenil v svojo posebnost. Povprečje trojnega dvojčka je dosegel še v sezonah 2017/18, 2018/19 in 2020/21.

Ob slovesu je njegovo ime zapisano visoko tudi na večnih lestvicah lige NBA. Kariero končuje kot rekorder lige po številu trojnih dvojčkov, peti najboljši podajalec in 14. najboljši strelec v zgodovini tekmovanja.

Od četrtega izbora do enega največjih imen generacije

Westbrook je v ligo NBA vstopil leta 2008, ko je bil na naboru izbran kot četrti po vrsti. V 18 sezonah je zaigral za sedem različnih franšiz in zbral 1301 nastop. Karierno povprečje je zaključil pri 20,9 točke, 8,0 podaje in 6,9 skoka na tekmo.

Čeprav mu je v bogati zbirki dosežkov zmanjkal naslov prvaka lige NBA, se poslavlja kot eden najbolj prepoznavnih košarkarjev svoje generacije in igralec, ki je pustil globok pečat v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu.

Russell Westbrook košarka nba

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KOMENTARJI1

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titomeni
13. 08. 2026 08.08
Najboljsi del njegove kariere je prav ta video
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