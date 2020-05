Wilkins razkriva: Robinsonu smo morali dovoliti, da je dosegel 71 točk

Los Angeles Clippersi so pod vodstvom Donalda Sterlinga , ki je dolga leta veljal za morda celo najslabšega lastnika katerega od severnoameriških klubov, sezono 1993/94 zaključevali tako, kot marsikatero drugo ‒ daleč od končnice. To je bila sezona, ki jo je zaznamovalo prvo slovo Michaela Jordana , v odsotnosti katerega je v vsem sijaju zablestel nigerijsko-ameriški center Houston Rocketsov Hakeem Olajuwon . Rakete je Afričan ponesel do dveh naslovov, nato pa si je Jordan ob svojem povratku s Chicago Bullsi v treh sezonah in pol nadel zadnje tri šampionske prstane. A ostanimo pri razpletu rednega dela sezone 1993/94, ko je ekipa Clippersov z legendarnim Dominiquom Wilkinsom postavila po robu San Antonio Spursom.

Ti so na Zahodu predstavljali resno grožnjo teksaškim rivalom, saj so prvemu strelcu Davidu Robinsonupriključili še izjemnega skakalca Dennisa Rodmana, ki je pred prihodom k Ostrogam tako odmevno z Detroit Pistonsi ustavljal vse poskuse Jordanovih Bikov ob koncu 80. in na začetku 90. let. Robinson, čigar vzdevek je bil zaradi kariere v mornarici Admiral, je dve leti prej postal najboljši obrambni igralec lige, leta 1995 pa je bil najkoristnejši igralec sezone. Upokojil se je z dvema šampionskima prstanoma, desetimi nastopi na tekmah zvezd, tremi olimpijskimi kolajnami (bil je tudi član slovitega Dream Teama) in naslovom svetovnega prvaka.

Harper: Kar smo storili, je bilo sramotno

Zaključek sezone 1993/94 je bil še posebej zanimiv zaradi dvoboja s Shaquillom O'Nealomza naziv najboljšega strelca rednega dela. Robinson je na zadnji tekmi s Clippersi potreboval pet točk več od takratnega člana ekipe Orlando Magic. O'Neal je dosegel 32 točk proti Mrežicam, medtem ko je Robinson "norel" proti Clippersom in zbral kar 71 točk. Še danes je to ena najboljših strelskih predstav vseh časov (Robinson je zbral še 14 skokov in 5 podaj ob zmagi 112:97), center Spursov je metal 26/41 iz igre in na koncu sezono sklenil s povprečjem 29,8, medtem ko je O'Neal moral priznati poraz s povprečjem 29,3 točke. Wilkins in Ron Harper, takratna člana Clippersov, sta zdaj razkrila, da je bilo v izjemni Robinsonovi predstavi v Los Angelesu vključene tudi precej pomoči vodstva kluba s Sterlingom na čelu, ki je storil vse, da je naslov najboljšega strelca na koncu pripadel Robinsonu.

"Poglejte, trener (Bob Weiss, op. a.) nam je rekel, da so mu naročili, da po nekaj minutah prve četrtine iz igre potegne člane prve peterke, ko pa smo ga vprašali zakaj, je dejal, da si Sterling želi, da bi naslov najboljšega strelca ostal na Zahodu," je dejal Wilkins, čigar zgodbo potrjuje tudi Harper, ki je kasneje sodeloval pri zadnjem šampionskem pohodu Jordana in Bullsov. Harper pravi:"Slekel sem si dres, odlepil trak z gležnja in šel stran od te svinjarije. Kar smo storili, je bilo sramotno."

'Nikoli v karieri nisem doživel česa takšnega'

Sterlinga je leta 2014 na čelu Clippersov, ki so po njegovem slovesu močno vzcveteli in postali ena vodilnih franšiz celotne lige, pokopala afera z rasističnimi izjavami, ki jih je v medijih namenil svoji takratni partnerki. Sezona 1993/94 je Wilkinsu sicer ostala v spominu kot ena najslabših v karieri.

"Ko se je tekma končala, sem odletel v Atlanto. Reči, da je bilo to razočaranje, je še najmanj. Ni bilo ponosa, če se po takšni tekmi igralec lahko pogleda v ogledalo in je povsem miren, potem nekaj ni v redu. Nič nimam proti Robinsonu, velik igralec je, da dovolili smo mu, da doseže 71 točk. To je smešno, pomagali smo mu, da jih je dosegal. Pomagali smo mu z našo igro. Nikoli v karieri nisem doživel česa takšnega,"je dodal Wilkins.

Njegove besede so močno očrnile pogled na večno lestvico igralcev, ki so uspelo doseči vsaj 70 točk na tekmi lige NBA. Na vrhu je seveda legendarni Wilt Chamberlain, ki je znamko 70 dosegel ali presegel šestkrat v karieri, enkrat celo z nepozabno stotico. Sledijo Kobe Bryant(81), David Thompson(73), Elgin Baylor(71) , Robinson (71) in Devin Booker(70).