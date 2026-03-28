'Williams me je prvi odrinil. Ne vem, kaj naj še rečem'

"V prvem polčasu sem imel občutek, da igramo prepočasi. Ob odmoru sem fantom dejal, da igramo sedmo tekmo gostujoče turneje. Ko se po daljšem času vrneš domov, je pač to še ena tekma v drugem mestu, vsaj dokler se ne vrneš v znano rutino," je na novinarski konferenci po težko priigrani zmagi nad zsedbo Brooklyn Nets s 116:99 dejal trener 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.

Ta je znova lahko računal na predhodno odsotna Ruija Hačimuro in Deandreja Aytona, medtem ko se obrambni specialist Marcus Smart še ni vrnil na parket. "Naša obramba se je skozi tekmo počasi izboljšala. Na koncu je bilo pomembno tudi, da smo bili uspešni pri metih za tri točke. Kljub dobremu metu iz igre nam met z razdalje namreč sprva ni stekel, a na koncu smo zadeli pet od zadnjih sedmih metov za tri točke, kar je bilo pomembno in je bržkone nagnilo tehtnico na našo stran," je še dodal strateg jezernikov.