'Williams me je prvi odrinil. Ne vem, kaj naj še rečem'

"V prvem polčasu sem imel občutek, da igramo prepočasi. Ob odmoru sem fantom dejal, da igramo sedmo tekmo gostujoče turneje. Ko se po daljšem času vrneš domov, je pač to še ena tekma v drugem mestu, vsaj dokler se ne vrneš v znano rutino," je na novinarski konferenci po težko priigrani zmagi nad zsedbo Brooklyn Nets s 116:99 dejal trener 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.
Ta je znova lahko računal na predhodno odsotna Ruija Hačimuro in Deandreja Aytona, medtem ko se obrambni specialist Marcus Smart še ni vrnil na parket. "Naša obramba se je skozi tekmo počasi izboljšala. Na koncu je bilo pomembno tudi, da smo bili uspešni pri metih za tri točke. Kljub dobremu metu iz igre nam met z razdalje namreč sprva ni stekel, a na koncu smo zadeli pet od zadnjih sedmih metov za tri točke, kar je bilo pomembno in je bržkone nagnilo tehtnico na našo stran," je še dodal strateg jezernikov.
Luka Dončić je znova navdušil s še eno maestralno predstavo. Enainštiridesetim točkam je dodal še osem skokov in tri podaje, s čemer je dosegel nov mejnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenski reprezentančni kapetan je namreč še dvanajstič zapored presegel mejo 30 točk, zadel 15 metov od 25 poskusov, od tega petkrat izza črte 6,75 metra ob 50-odstotni učinkovitosti (5/10).
Toda s 16. tehnično napako, ki jo je prejel po besednem dvoboju z Ziairejem Williamsom, si je bržčas zaprl vrata pondeljkovega obračuna z Washington Wizardsi. "Nismo igrali dobro tri četrtine, a smo se nato zbrali v zadnjih minutah in dobili tekmo. Williams me je odrinil, z roko me je zadel v obraz, oba pa sva dobila tehnično napako. Ne vem, kaj naj še rečem. Veselim se, da imamo zdaj dva dni prosto. Potrebujem nekaj odmora," je nad utrujenostjo in prejeto tehnično napako potarnal Dončić.
