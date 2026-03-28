Košarka

'Williams me je prvi odrinil. Ne vem, kaj naj še rečem'

Los Angeles, 28. 03. 2026 08.43 pred 1 uro 2 min branja 9

A.V.
Luka Dončić in Ziaire Williams

Za košarkarji Los Angeles Lakers je v nasprotju s pričakovanji zelo zahtevna prva domača preizkušnja po nizu šestih tekem zapovrstjo v gosteh. Tudi strateg jezernikov JJ Redick je pričakoval, da se njegovi varovanci v obračunu z že zdavnaj odpisanimi Netsi ne bodo kar tako zlahka sprehodili do 48. zmage v sezoni (116:99). Ta je vendarle prišla po boljši igri v obrambi v zadnji četrtini in novi odlični predstavi prvega zvezdnika kalifornijske franšize Luke Dončića, ki je dosegel 41 točk.

"V prvem polčasu sem imel občutek, da igramo prepočasi. Ob odmoru sem fantom dejal, da igramo sedmo tekmo gostujoče turneje. Ko se po daljšem času vrneš domov, je pač to še ena tekma v drugem mestu, vsaj dokler se ne vrneš v znano rutino," je na novinarski konferenci po težko priigrani zmagi nad zsedbo Brooklyn Nets s 116:99 dejal trener 17-kratnih prvakov lige NBA JJ Redick.

Ta je znova lahko računal na predhodno odsotna Ruija Hačimuro in Deandreja Aytona, medtem ko se obrambni specialist Marcus Smart še ni vrnil na parket. "Naša obramba se je skozi tekmo počasi izboljšala. Na koncu je bilo pomembno tudi, da smo bili uspešni pri metih za tri točke. Kljub dobremu metu iz igre nam met z razdalje namreč sprva ni stekel, a na koncu smo zadeli pet od zadnjih sedmih metov za tri točke, kar je bilo pomembno in je bržkone nagnilo tehtnico na našo stran," je še dodal strateg jezernikov.

Luka Dončić je znova navdušil s še eno maestralno predstavo. Enainštiridesetim točkam je dodal še osem skokov in tri podaje, s čemer je dosegel nov mejnik v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Slovenski reprezentančni kapetan je namreč še dvanajstič zapored presegel mejo 30 točk, zadel 15 metov od 25 poskusov, od tega petkrat izza črte 6,75 metra ob 50-odstotni učinkovitosti (5/10).

Toda s 16. tehnično napako, ki jo je prejel po besednem dvoboju z Ziairejem Williamsom, si je bržčas zaprl vrata pondeljkovega obračuna z Washington Wizardsi. "Nismo igrali dobro tri četrtine, a smo se nato zbrali v zadnjih minutah in dobili tekmo. Williams me je odrinil, z roko me je zadel v obraz, oba pa sva dobila tehnično napako. Ne vem, kaj naj še rečem. Veselim se, da imamo zdaj dva dni prosto. Potrebujem nekaj odmora," je nad utrujenostjo in prejeto tehnično napako potarnal Dončić.

košarka liga nba los angeles lakers luka dončić brooklyn nets

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mir12
28. 03. 2026 10.05
Jokec Luka ... če da nekaj več košev kot drugi potem misli, da je "nedotakljiv". V taki ligi kot je NBA je zaradi igre brez obrambe in doseganje košev 100+ na tekmo obeh ekip nezanimivo gledati ... čez leto ali dve bosta ekipi samo še pod nasprotnikovimi koši in tekmovali v čim večjem zadevanju.
MačekMuri
28. 03. 2026 10.02
Ma navadna jokica je. Ni dorasel še ta fant
Oliguma
28. 03. 2026 10.22
A si ti , mačekmuri..zdi se da ne...😅
Minifa
28. 03. 2026 10.01
Prav presrani ste s tem zakisanim Dončičem, ki je popolnoma nepomemben za SLO šport. ZARADI NJEGA ŠE SLO HIMNE NISMO POSLUŠALI IN JETUDI NIKOLI NE BOMO.
Sl0venc
28. 03. 2026 10.00
Dončiću več ne uspevajo niti dvojni dvojčki.
bilko_07
28. 03. 2026 09.45
Če smo realni, je za vse kriv Luka saj je v prehodu v protinapad poskušal spotakniti (mislim da Claxtona), Williams pa je potem reagiral na to.
Yoda
28. 03. 2026 09.30
Če ga ne moreš zaustaviti, potem mu samo omeniš familijo.... in zaustavijo ga sodniki.... preprosto!!!
Lock Down
28. 03. 2026 09.29
Namenoma pred Washingtonom, ki je na dnu lestvice. Potem jih bo pa lahko spet v miru nabiral do konca prvenstva.
poper00
28. 03. 2026 09.25
Odličen košarkar ampak tole je zdaj že malo preveč.
