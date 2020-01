‘Wilt Chamberlain je ob polčasu pojedel štiri hot doge’

Marv Albertje skoraj štiri desetletja služboval kot poročevalec s tekem New York Knicksov, parket dvorane Madison Square Garden pa je že pred tem podrobneje spoznal kot pobiralec žog. V intervjuju za New York Post se je spominjal časa, iz katerega izvira nadvse zanimiva anekdota.

"Ne spominjam se natančno, katerega leto je to bilo. Vem samo, da je v New Yorku s Philadelphio gostoval Wilt Chamberlain, ki je na segrevanju pred tekmo prišel do mene in me prosil, če mu lahko med polčasom v garderobo prinesem štiri hot doge z gorčico. Pred koncem druge četrtine sem jih šel iskat, tako da sem mu jih dostavil tik po izteku prvih 20 minut. Brez težav jih je pojedel nato pa normalno nadaljeval z igro v drugem polčasu," je razkril 78-letnik.

LeBron ali Jordan?

Novinar, ki še naprej pokriva tekme lige NBA, in sicer za TNT, se ni mogel izogniti večnemu košarkarskemu vprašanju: LeBron James ali Michael Jordan? "LeBron je eden največjih vseh časov, a se ne bi strinjal z besedami Scottieja Pippna, ki je dejal, da je ta že prehitel Jordana. Morda ga v prihodnosti bo, a doslej ga zagotovo ni. Navsezadnje ima ‘Mike’ kar šest šampionskih prstanov," je svoje mnenje razkril Albert.

Košarkarski analitiki v debato, kdo je največji vseh časov, že omenjenega Chamberlaina po večini ne umeščajo, čeprav se 63-letnik lahko pohvali s številnimi rekordi, tudi s takimi, ki veljajo za praktično 'nezlomljive'. V sezoni 1961/1962 je, denimo, dosegal več kot 50 točk na tekmo, kar je z naskokom najboljše povprečje v zgodovini lige NBA. Drugega marca leta 1962 – prav proti New York Knicksom – je s 100 točkami postavil strelski rekord lige, kateremu se je doslej najbolj približal Kobe Bryantz 81 točkami. Na večni lestvici severnoameriške košarkarske lige vodi po številu skokov (23.924), zbral pa je tudi največ dvojnih dvojčkov, in sicer kar 968.