WNBA delno potegnila črto: kdo sme igrati v ženski ligi?

Enes Kanter FOTO: AP

Nekdanji igralec lige NBA Enes Kanter Freedom je avgusta izjavil, da se identificira kot ženska in da bi mu morali zato dovoliti nastopati v ligi WNBA. Napovedal je, da se namerava prijaviti na nabor za leto 2027. Kot je pojasnil, želi s tem zaščititi ženske v športu ter opozoriti na nejasnosti pri opredelitvi pojma "ženska" in merilih za nastopanje v ženski košarkarski ligi. Kanterjeve "provokacije" so pritegnile pozornost javnosti in ameriških politikov. Komisarka lige WNBA Cathy Engelbert in vodstvo lige se sprva na njegove trditve nista neposredno odzvala. Pozneje je Engelbertova odgovorila na poizvedbo kongresnikov, ki so od nje zahtevali jasno opredelitev pojma "ženska" in pojasnilo, kdo izpolnjuje pogoje za nastopanje v ženski košarkarski ligi.

Komisarka WNBA Cathy Engelbert FOTO: AP

V odgovoru kongresnikom je Engelbertova zapisala: "Glede vaših vprašanj o upravičenosti lahko v ligi WNBA igrajo samo ženske, osebe, ki jih omenjate v svojem pismu, pa so moški." S tem je pojasnila stališče lige glede upravičenosti do nastopanja, vendar ni podala širše definicije pojma "ženska", ki so jo zahtevali zakonodajalci.

Kanter Freedom se je na odgovor komisarke ostro odzval in odprl vprašanje, kdo odloča o posameznikovi spolni identiteti ter kdo določa pogoje za nastopanje v ženski kategoriji. "Kdo določa identiteto posameznika? On sam, komisarka, zdravstveni strokovnjak, odbor ali delovna skupina? In kdo odloča o upravičenosti do tekmovanja v ženski kategoriji?" se je vprašal nekdanji igralec lige NBA. V nadaljevanju je kritiziral po njegovem mnenju nedosleden odnos do spolne identitete. "V Ameriki se ljudje lahko zbudijo in se identificirajo kot Pikachu, samorogi, psi ali mačke, pa se zdi, da s tem nihče nima težav. Ko pa se jaz zbudim in se identificiram kot ženska, mi drugi govorijo, kako bi se moral počutiti. To je nespoštljivo in sramotno. Kdo je ona, da mi govori, kako se počutim ali kaj mislim? Želim si le, da spoštuje mojo identiteto, saj se identificiram kot ženska. Sramotno in nespoštljivo se mi zdi, da trdi, da sem moški," je povedal Kanter. Zdaj kontroverzni Kanter, ki je znan po ostrem nasprotovanju turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in zaradi svojih političnih stališč že več let velja za "persona non grata" v rodni Turčiji, vodstvu lige WNBA očita tudi, da mu ne dovoli obiska tekem finala.

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Kanter je na tretji tekmi finala lige WNBA v Atlanti sprožil spor, ko je želel vstopiti v dvorano State Farm Arena z majico z napisom "Kdo je ženska?". Trdil je, da so mu prepovedali vstop, medtem ko je klub Atlanta Dream pojasnil, da mu zaradi pomislekov glede osebne varnosti niso dovolili spremljanja tekme ob igrišču, temveč so mu ponudili možnost ogleda iz zasebne lože. Ker Kanter ponujene možnosti ni sprejel, mu vstop v dvorano ni bil dovoljen.