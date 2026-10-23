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Košarka

WNBA delno potegnila črto: kdo sme igrati v ženski ligi?

New York, 23. 10. 2026 15.47 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Enes Kanter

Komisarka lige WNBA Cathy Engelbert je republikanskim kongresnikom pojasnila, da nekdanja igralca lige NBA Enes Kanter Freedom in Royce White ne izpolnjujeta pogojev za nastopanje v ženski košarkarski ligi, saj sta moška. Oba sta se namreč izrekla za ženski in napovedala, da se bosta prijavila na nabor WNBA za leto 2027. Kanter Freedom je ob tem kritičen do vodstva lige, ki mu po njegovih trditvah tudi preprečuje ogled tekem finala WNBA.

Enes Kanter
Enes Kanter
FOTO: AP

Nekdanji igralec lige NBA Enes Kanter Freedom je avgusta izjavil, da se identificira kot ženska in da bi mu morali zato dovoliti nastopati v ligi WNBA. Napovedal je, da se namerava prijaviti na nabor za leto 2027. Kot je pojasnil, želi s tem zaščititi ženske v športu ter opozoriti na nejasnosti pri opredelitvi pojma "ženska" in merilih za nastopanje v ženski košarkarski ligi.

Kanterjeve "provokacije" so pritegnile pozornost javnosti in ameriških politikov. Komisarka lige WNBA Cathy Engelbert in vodstvo lige se sprva na njegove trditve nista neposredno odzvala. Pozneje je Engelbertova odgovorila na poizvedbo kongresnikov, ki so od nje zahtevali jasno opredelitev pojma "ženska" in pojasnilo, kdo izpolnjuje pogoje za nastopanje v ženski košarkarski ligi.

Komisarka WNBA Cathy Engelbert
Komisarka WNBA Cathy Engelbert
FOTO: AP

V odgovoru kongresnikom je Engelbertova zapisala: "Glede vaših vprašanj o upravičenosti lahko v ligi WNBA igrajo samo ženske, osebe, ki jih omenjate v svojem pismu, pa so moški." S tem je pojasnila stališče lige glede upravičenosti do nastopanja, vendar ni podala širše definicije pojma "ženska", ki so jo zahtevali zakonodajalci.

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Kanter Freedom se je na odgovor komisarke ostro odzval in odprl vprašanje, kdo odloča o posameznikovi spolni identiteti ter kdo določa pogoje za nastopanje v ženski kategoriji.

"Kdo določa identiteto posameznika? On sam, komisarka, zdravstveni strokovnjak, odbor ali delovna skupina? In kdo odloča o upravičenosti do tekmovanja v ženski kategoriji?" se je vprašal nekdanji igralec lige NBA.

V nadaljevanju je kritiziral po njegovem mnenju nedosleden odnos do spolne identitete. "V Ameriki se ljudje lahko zbudijo in se identificirajo kot Pikachu, samorogi, psi ali mačke, pa se zdi, da s tem nihče nima težav. Ko pa se jaz zbudim in se identificiram kot ženska, mi drugi govorijo, kako bi se moral počutiti. To je nespoštljivo in sramotno. Kdo je ona, da mi govori, kako se počutim ali kaj mislim? Želim si le, da spoštuje mojo identiteto, saj se identificiram kot ženska. Sramotno in nespoštljivo se mi zdi, da trdi, da sem moški," je povedal Kanter.

Zdaj kontroverzni Kanter, ki je znan po ostrem nasprotovanju turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu in zaradi svojih političnih stališč že več let velja za "persona non grata" v rodni Turčiji, vodstvu lige WNBA očita tudi, da mu ne dovoli obiska tekem finala.

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Kanter je na tretji tekmi finala lige WNBA v Atlanti sprožil spor, ko je želel vstopiti v dvorano State Farm Arena z majico z napisom "Kdo je ženska?". Trdil je, da so mu prepovedali vstop, medtem ko je klub Atlanta Dream pojasnil, da mu zaradi pomislekov glede osebne varnosti niso dovolili spremljanja tekme ob igrišču, temveč so mu ponudili možnost ogleda iz zasebne lože. Ker Kanter ponujene možnosti ni sprejel, mu vstop v dvorano ni bil dovoljen.

Razlagalnik

WNBA (Women's National Basketball Association) je profesionalna ženska košarkarska liga v Združenih državah Amerike, ustanovljena leta 1996 kot ženski ekvivalent ligi NBA. Liga je ključna za razvoj ženskega poklicnega športa, saj igralkam omogoča karierno pot v košarki na najvišji ravni. Poleg tekmovalnega vidika ima liga pomembno vlogo pri spodbujanju enakopravnosti spolov in večji prepoznavnosti ženskih športnic v globalni družbi.

Izraz 'persona non grata' izhaja iz latinščine in v dobesednem prevodu pomeni 'nezaželena oseba'. V diplomatskem smislu gre za uradno oznako, ki jo država gostiteljica izreče tujemu diplomatu, kar pomeni, da ta oseba ni več dobrodošla v državi in mora zapustiti njeno ozemlje. V širšem, prenesenem pomenu se izraz uporablja za osebe, ki so zaradi svojih dejanj, političnih stališč ali vedenja postale nezaželene v določenem krogu ljudi, organizaciji ali celo v svoji domovini.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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