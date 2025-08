WNBA košarkarice zgrožene: gledalci na parket mečejo spolne igračke

Petkov obračun med košarkaricami ekip Golden State Valkyries in Chicago Sky so v tretji četrtini za kratek čas prekinili, saj so sodniki bili prisiljeni odstraniti neonsko zeleno spolno igračo, ki so jo opazili v bližini koša. To je bila že druga tekma Valkyries, ki so jo ta teden prekinili zaradi istega razloga. V torek so tekmo Valkyries proti Atlanta Dream prekinili v zadnji minuti, potem ko je na parket priletela spolna igračka.

"To je zelo nespoštljivo in nezrelo, res ne razumem bistva tega. Kdorkoli to počne, mora odrasti," je po zadnjem incidentu v petek dejala Elizabeth Williams iz ekipe Sky iz Chicaga.