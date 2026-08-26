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Razkriti zakulisni dogovori pri Lakersih: od prodaje kluba do menjav

Ljubljana, 26. 08. 2026 14.33 pred 46 minutami 4 min branja 2

Avtor:
Rok Sušnik
Lakersi na Dončićevem igrišču

V priljubljenem športnem podkastu s portala The Ringer, ki je posvečen predvsem dogajanju v ligi NBA in ga vodita športna komentatorja Chris Vernon in David Jacoby, je bil v eni izmed epizod gost novinar Dan Woike, ki za časnik The Athletic pokriva dogajanje v Los Angeles Lakersih. Gostje so se pogovarjali o vsem od šokantne prodaje jezernikov, drame družine Buss ter posledicah za Luko Dončića in o prihodnosti ekipe. Pogovor je nanesel besedo tudi na odhod LeBrona Jamesa.

Marsikateri košarkarski navdušenec bi ob vprašanju, katera je najbolj prepoznavna ali legendarna košarkarska franšiza v ligi NBA, dejal Los Angeles Lakers. Pri sedemnajstkratnih prvakih lige NBA se je v zadnjem obdobju dogajalo veliko sprememb, tako v ekipi kakor tudi na najvišjih položajih te znamenite franšize. Celotno dogajanje sta v športnem podkastu The Mismatch, ki je nastal pod okriljem medijske mreže The Ringer, pokomentirala športna komentatorja in voditelja podkasta Chris Vernon in David Jacoby, ki sta ob sebi imela tudi gosta Dana Woikeja, ki za časnik The Athletic pokriva dogajanje znotraj Los Angeles Lakersov.

Dan Woike za časnik The Athletic pokriva dogajanje Lakersov.
Dan Woike za časnik The Athletic pokriva dogajanje Lakersov.
FOTO: Posnetek zaslona

V skoraj uro dolgem podkastu so analizirali prodajo jezernikov, hitrost posla, družinsko dramo Bussovih ter posledice za Luko Dončića in prihodnost ekipe. Pogovor zajema tudi prestop LeBrona Jamesa k Philadelphia 76ersom.

Prodaja Lakersov Joshu Kushnerju in Bobu Igerju

V zadnjem obdobju je bilo veliko povedanega glede ponovne prodaje moštva Los Angeles Lakers. Eno najboljših košarkarskih franšiz vseh časov je 66-letni ameriški poslovnež Mark Walter leta 2025 kupil od družine Buss, ki je prodala večinski delež za največjo vsoto v športni zgodovini, 10 milijard dolarjev (več kot 8,7 milijarde evrov). Walter je le dobro leto po tem svoj delež prodal ameriškima poslovnežema Joshu Kushnerju in Bobu Igerju za rekordnih 12,5 milijarde ameriških dolarjev (10,8 milijarde evrov).

O prodaji je spregovoril tudi Woike, ki je še, preden se je posel dokončno speljal, slišal govorice o prodaji, a sam ni pričakoval, da se bo dogovor izpeljal tako hitro. Zdaj že nekdanji lastnik Walter prvotno ni imel namena prodati moštva, a se je z novima lastnikoma po besedah Woikeja dogovoril v le nekaj dneh za sklenitev kupčije. Woike prav tako ni bil presenečen nad tem, da želi preostali del družine prodati svoj delež in da Jeanie Buss ne želi prodati svojega.

Preberi še Razdor v družini Buss glede prodaje preostalega deleža v ekipi LA Lakers

Walter začel uveljavljati spremembe znotraj moštva

Po Walterjevem prevzemu je 66-letnik začel s spremembami znotraj moštva. Po besedah Woikeja naj bi dolgoletni predsednik operacij Tim Harris "odstopil" s svojega položaja, namesto njega pa je prišel Lon Rosen, ki je bil dolgoletni agent Magica Johnsona. Rosen je od leta 2012 deloval kot izvršni podpredsednik in glavni direktor za trženje pri Los Angeles Dodgers, katerih lastnik je tudi Walter.

Dolgoletni operativni direktor ekipe Los Angeles Lakers Tim Harris.
Dolgoletni operativni direktor ekipe Los Angeles Lakers Tim Harris.
FOTO: AP

Ko je imela večinski delež v ekipi družina Buss, glavni cilj ni bil usmerjen na zaslužek, ampak grajenje franšize. Medtem ko je po prihodu Rosna glavni cilj postal dobiček Lakersov. Ena izmed prvih stvari, ki so jih naredili, je bila prodaja medijskih sedežev, ki so bili blizu igrišča. Prav tako so svojo ekipo iz lige NBA G selili v regijo Greater Palm Springs v Kaliforniji zaradi večje potrebe po prostoru v trening centru, kar je bilo po mnenju novinarja Athletica samo nakladanje v želji po večjem dobičku.

Po odhodu Jamesa se moštvo lahko gradi okoli Luke

Največja poletna prestopna novica v ligi NBA je bil odhod Jamesa iz mesta angelov. Po mnenju Woika bi zimzeleni zvezdnik, kljub temu če se lastniška struktura jezernikov ne bi spremenila, še vseeno zapustil moštvo, za katero je igral zadnjih osem let, kar je najdlje v njegovi karieri. Ob tem pa, dokler bi bil James v ekipi, se moštvo Lakersov ne bi v celoti moglo graditi okoli Dončića, saj LeBron še vedno igra na visoki ravni.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: Profimedia

Lakersi iskali igralce, s katerimi bi se gradila ekipa okoli Dončića

Po odhodu številnih igralcev, ki so v pretekli sezoni krojili mesta v prvi peterki, so v mesto angelov prišla imena, ki so v širši javnosti naletela na mešane občutke, saj mnogi niso mnenja, da so to košarkarji takšne kakovosti, ki bi lahko z Dončićem osvojili naslov šampionskega prstana.

Walker Kessler je eden izmed prišlekov v mesto angelov.
Walker Kessler je eden izmed prišlekov v mesto angelov.
FOTO: Profimedia

Woike je za primerjavo vzel tudi slovensko košarkarsko reprezentanco, v kateri razen Dončića ni večjega imena, a 27-letnik naredi prostor za svoje soigralce, ki lahko nato igrajo bolje. Odprt prostor, ki bi ga naredil Dončić, bi pri Lakersih znala izkoristiti predvsem Quinton Grimes in Collin Sexton poleg ostalih soigralcev.

Odhod Lakersov v Slovenijo ni velika stvar, a tudi ni povsem nepomembno

Ob koncu je Woike spregovoril o minulem prihodu Lakersov v Slovenijo in dejal, da bo ta gesta moštvu vsekakor pomagala pri boljšem spoznavanju ter pri spoštovanju in zaupanju drug v drugega.

Lakersi na Dončićevem igrišču
Lakersi na Dončićevem igrišču
FOTO: Damjan Žibert
la lakers Chris Vernon David Jacoby podkast Dan Woike The Ringer

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Deep1
26. 08. 2026 15.45
Pa to igralce še najmanj zanima kdo je lastnik, pa če je kaj šokantno ali ni. Glavno, da oni delajo svoje imajo dobro ekipo in se borijo za naslov.
Odgovori
0 0
Amor Fati
26. 08. 2026 14.54
Kolikšna je verjetnost da bo spet trejdan? 🤣
Odgovori
-1
0 1
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