Wojnarowski prepričan: Houston je Walla pripeljal, da bi osrečil Hardna

Po tem, ko se je leta 2019 "naveličal" Chrisa Paula, se je James Hardenletos očitno odločil obrniti hrbet še enemu zvezdniškemu soigralcu. Russell Westbrook je v Houston prišel, da bi staremu znancu in nekdanjemu soigralcu iz ekipe Oklahoma City Thunder pomagal izboljšati predstave Raket v končnici in v "koronski" sezoni morda celo presenetiti s šampionskim pohodom. Končalo se je klavrno, potem ko je Houston za zmago ravno nad Oklahomo v prvem krogu potreboval vseh sedem tekem, in nato s skupnih 1:4 klonil v drugem krogu proti kasnejšim prvakom Los Angeles Lakersom.

Poslovil se je trener Mike D'Antoni, ki je igro povsem podredil Hardnu, a očitno tudi to ni bilo dovolj. Igra "ultra small ball" z nizkimi košarkarji je bila že od začetka precej tvegana poteza, ki se je Raketam vrnila kot bumerang, a tudi po slovesu D'Antonija se zadeve v klubu niso umirile. Najprej so mediji poročali, da želi oditi Westbrook, nato pa še veliko bolj odmevno, da o odhodu k Brooklyn Netsom, kjer bi moči spet združil s še enim nekdanjim soigralcem Kevinom Durantom, razmišlja Harden. Zanj naj bi se zanimali tudi pri Philadelphia 76ersih, kjer pa se niso želeli odpovedati Benu Simmonsuoziroma Joelu Embiidu.

Odhod Westbrooka k Washington Wizardsom, od koder se v Houston seli John Wall, zato mnogi vidijo kot zadnji poskus vodstva Raket za približanje nezadovoljnemu Hardnu. 31-letnik sicer kljub blestečemu strelskemu izkupičku in nagradi za najkoristnejšega igralca sezone 2018 še ni zaigral v velikem finalu, ki se mu je ravno tistega leta najbolj približal v nepozabnem konferenčnem finalu Zahoda proti Golden State Warriorsom. Houston tudi z Wallom v ekipi ni izboljšal svojih možnosti v boju za naslov, zato je vprašanje, če ni vse skupaj le zatišje pred (dokončnim) viharjem.

'Paula je pripeljal in nato vrgel iz ekipe'

"Ta posel so sklenili, ker so Wizardsi želeli osrečiti (Bradleyja) Beala, Rocketsi pa Hardna,"je objavil novinar ESPN Adrian Wojnarowski, eden največjih poznavalcev brezkompromisnega tržišča v najmočnejši ligi na svetu."Ta je imel jasno željo: igrati z Wallom, ni namreč želel še naprej igrati z Westbrookom. V zadnjih letih je pripeljal Chrisa Paula in ga nato vrgel iz ekipe, enako se je zgodilo z Westbrookom. A Rocketsi ne vedo, če bo to dovolj za to, da bo Harden spet obljubil zvestobo tej franšizi,"je dodal.

Wall seveda še zdaleč ni ni "neznanec", ne nazadnje gre za igralca, ki so ga kot prvega izbrali na naboru leta 2010. Pri 30 letih še ni rekel zadnje, a kaj, ko je zadnjo tekmo odigral leta 2018, nato pa je imel hude težave s poškodbami Ahilove tetive oziroma kolena. Z Bradleyjem Bealom je nekoč sestavljal morda najbolj zastrašujoč branilski dvojec v ligi, sodeč po zadnjih posnetkih pa se zdi, da bo/je hitro ujel staro formo. Je tudi dve leti mlajši od Westbrooka, a vprašanje je, kako bo novemu trenerju Stephenu Silasuuspelo ugoditi vsem željam. Nekaj optimizma v Houstonu vseeno je: prihod 25-letnega Christiana Wooda iz Detroita, kjer je že pokazal, da bi lahko bil igralec prihodnosti za svoj novi klub, pa tudi združitev nekoč slavne naveze iz Kentuckyja: poleg Walla se bo v Houstonu zdaj poskušal ustaliti njegov stari znanec DeMarcus Cousins, ki so ga na naboru leta 2010 izbrali kot petega, kariero pa so mu sploh v zadnjih sezonah povsem pokvarile poškodbe. Če bi oba uspela ostati zdrava, Harden pa bi se povsem posvetil igranju košarke, potem bi Houston lahko vnovič postal resen kandidat za najvišja mesta. A kaj lahko bi se lahko zgodilo ravno obratno: odhod Hardna bi verjetno napovedal začetek z "ničle" in začetek iskanja nove šampionske ekipe, na katero v Houstonu čakajo od časov nepozabnih Hakeema Olajuwona in Clyda Drexlerja (1994 in 1995).