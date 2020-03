Wood tretji pozitiven v NBA, Gobert, Williamson in drugi finančno pomagajo zaposlenim

Do sedaj je bil virus omejen na ekipo Utaha (dva primera), sedaj je bil pozitiven košarkar Detroita. Pistonsi so se merili z Utahom 7. marca in glede na statistiko lige NBA, kot poroča USA Today, sta Wood in Gobert igrala drug proti drugemu v napadu in obrami približno deset minut. Mogoče je, da se je Christian Wood okužil na tej tekmi, je pa potem odigral še dve, proti NY Knicksom in proti Philadelphii, ko je dosegel 30 oziroma 32 točk.

Rudy Gobert, ki je bil pred dnevi močno kritiziran zaradi neodgovornega dejanja, ko se je po odhodu z novinarske konference namenoma dotaknil vseh mikrofonov in snemalnikov na mizi, se je odločil, da bo podaril 500.000 ameriških dolarjev za uslužbence dvorane v Salt Lake Cityju in Oklahoma Cityju ter v svoji rodni Franciji, ki jih je prizadela epidemija koronavirusa. Francoz bo 200.000 dolarjev nakazal za uslužbence dvorane Vivint Smart Home Arena, kjer domuje Utah Jazz, po 100.000 dolarjev pa prizadetim družinam v ameriških zveznih državah Utah in Oklahoma ter v rodni Franciji.

Pred Gobertom so se za ta korak odločili tudi nekateri drugi košarkarji. Med prvimi se je odzval grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo, ki je 100.000 dolarjev namenil za osebje dvorane Fiserv Forum, kjer igra njegov Milwaukee Bucks. Tudi igralec Cleveland Cavaliers Kevin Love je v ta namen obljubil 100.000 dolarjev, podobno sta storila Detroitov Blake Griffin in Cody Zeller (Charlotte).