Young mož odločitve ob zmagi Atlante nad Lakersi

LeBron James je zadel le obroč 1,2 sekunde pred iztekom igralnega časa. Njegov soigralec Anthony Davis je dodal 38 točk, 10 skokov in osem podaj. Na drugi strani je za Atlanto Trae Young končal pri 31 točkah ob 20 asistencah, De'Andre Hunter je vpisal 26 točk, Bogdan Bogdanović pa 20, slednja sta zadela skupaj devet trojk.

Atlanta je dosegla šesto zmago v nizu, Lakers pa tretji poraz in sedmega na zadnjih devetih tekmah. Igralci Philadelphie 76ers so s 102:94 ugnali Orlando Magic, ki so ostali tretji na vzhodnem delu lige, pred njo sta le dve ekipi, tokrat prosti Cleveland Cavaliers in Boston Celtics. Slednji so ugnali Milwaukee Bucks s 111:105.