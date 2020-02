Young o primerjavah z Dončićem: Tako bo, dokler se ne upokojiva

"Skušam se osredotočiti nase in na svojo ekipo," je opozoril Young, ki je seveda pod lupo zaradi tega, ker so Hawksi na naboru izbrali Dončića kot tretjega, a ga nato zamenjali z Youngom, ki ga je Dallas izbral kot peti. "Mislim, da mu uspevajo velike stvari. Jaz se trudim, da bi bil čim boljši,"je še pristavil branilec Atlante, ki bo tako kot Dončić 16. februarja letos prvič v karieri zaigral na All-Star tekmi. "To sta najboljša branilca … na istem naboru in že zdaj lahko rečemo, da imata neverjetni karieri," je izpostavil trener AtlanteLloyd Pierce, nanašajoč se tudi na to, da sta Dončić in Young dobila največ glasov med branilci v svojih konferencah. O primerjavah pa: "Logično je, da se ljudje vseskozi sprašujejo, kdo je oz. kdo bo boljši."Pod drobnogledom se je Young že v pretekli sezoni znašel tudi zato, ker so mnogi analitiki bili prepričani, da je Atlanta naredila napako, ko je Dončića zamenjala z Youngom. Ta je sicer na začetku kariere resda imel nekaj težav na privajanje v ligi NBA, toda nato je eksplodiral v drugi polovici krstne sezone, z odličnimi predstavami pa nadaljuje tudi v tej sezoni.

Trener Dallasa na drugi strani ne mara primerjav in nerad primerja Dončića s komerkoli. "Od prvega dne sem ga spodbujal, naj bo edinstven," je povedal Rick Carlisle. "Tudi zato, ker sta bila oba vpletena v isto zamenjavo, a v resnici sta zelo različna košarkarja," je izpostavil trener Dallasa.

TRAE

LUKA

Young sicer na Dončićevem terenu ni imel najboljše noči. V 26 minutah igre je vpisal 12 točk, šest skokov in le eno podajo, kar je bistveno manj od njegovega povprečja v tej sezoni (29 točk in devet podaj na tekmo). Young ostaja visoko na ESPN-ovi lestvici MVP kandidatov, kjer zaseda osmo mesto (indeks 46,7). Dončić je še precej više, saj je tretji z indeksom 51,0. Pred njim sta le najboljša košarkarja pretekle sezone James Harden (55,1) in Giannis Antetokounmpo (54,1).