Young porazil Dončića v polfinalu spretnostnega poligona, Harris natančnejši od Curryja

Ljubitelji kraljice iger z žogo so v noči na nedeljo v Spectrum Centru v Charlottu v okviru letošnjega vikenda vseh zvezd lahko spremljali tekmovanja v zabijanju, metu za tri točke in spretnostnem poligonu, ki je vključeval veščine vodenja žoge, natančnega podajanja in metanja na koš z razdalje 6,75 metra.



V slednjem se je pomeril tudi slovenski košarkarski biser Luka Dončić, ki pa je v polfinalu moral priznati premoč rivalu Traeju Youngu. Novinec iz vrst Atlanta Hawksov je bil uspešnejši pri metu za tri točke, potem ko je bil 19-letni slovenski najstnik spretnejši v uvodnem delu podajanja žoge skozi okroglo odprtino. V drugem delu, pri polaganju na koš, pa je bil za korak hitrejši Young, ki je piko na i postavil z zadetim metom za tri točke. Luka je sicer skušal prelisičiti nadarjenega organizatorja igre z metom s sredine igrišča, a njegov poskus ni zadel želenega cilja. V finalu omenjenega tekmovanja je član Boston Celticsov Jayson Tatum ugnal vzhajajočo zvezdo NBA lige s poskusom hitrejšega meta še pred črto (podobno kot Dončić), ki označuje razdaljo od koša 6,75 metra.