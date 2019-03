Young resno grozi Dončiću: nova izvrstna predstava in kar 49 točk ob porazu z Biki

Zach LaVine je za Chicago dosegel strelski rekord kariere s 47 točkami, še dve več je dosegel Trae Young , novinec Atlante je prav tako dosegel osebni mejnik. Young je v statistiko vpisal še 16 asistenc in osem skokov. Tekmo je odločil Lauri Markkanen s tremi zadetimi prostimi meti pri izidu 159 : 159. Zatem je bil z zabijanjem uspešen še Robin Lopez , Atlanta pa ni več našla poti do preobrata. Pri Atlanti je znova odlično odigral novinec Trae Young, ki je še pred dnevi zatrdil, da bitka za novinca leta še ni odločena v prid Dončića. In očitno je še kako resno mislil, saj je na zadnjih petih tekmah kar štirikrat presegel mejo 30 točk. Tokrat sta mu dva skoka zmanjkala do trojnega dvojčka.

Moštvi sta skupaj dosegli 329 točk. Kar 370 so jih dosegli igralci Detroita in Denverja decembra 1983, 337 točk so dali skupaj košarkarji Milwaukeeja in San Antonia leto prej. Najboljša ekipa lige NBA Milwaukee je dosegla osmo zaporedno zmago, zadnja žrtev je bil Los Angeles Lakers. Bucks so slavili s 131 : 120. Eric Bledsoe je za zmagovalno moštvo dal 31 točk, Malcolm Brogdon 21, omenjena pa sta bila ključna moža v končnici tekme. Giannis Antetokounmpo je zbral 16 točk in 15 skokov. Na nasprotni strani sta v končnici prednjačila Brandon Ingram in LeBron James, a sta v ključnih trenutkih izgubila žoge. Oba sta dosegla po 31 točk.

Pomembno zmago v boju za končnico je doseglo drugo moštvo iz Los Angelesa Clippers, ki je s 116 : 109 ugnalo Sacramento. S tem je napredovalo na sedmo mesto zahodne konference pred San Antonio in tokratne tekmece.

Toronto je s 119 : 117 premagal Portland, srečanje je odločil Kawhi Leonards košem 1,5 sekunde pred koncem. Leonard je tekmo končal pri 38 točkah, na drugi strani je tri točke manj dosegel CJ McCollum. Brooklyn je klonil proti Charlottu s 112 : 123, Boston je bil boljši od Washingtona s 107 : 96, Phoenix pa je izgubil proti New Orleansu s 116 : 130.

Izidi:

Atlanta Hawks - Chicago Bulls 161 : 168 (po štirih podaljških)

Brooklyn Nets - Charlotte Hornets 112 : 123

Toronto Raptors- Portland Trail Blazers119 : 117

Boston Celtics- Washington Wizards 107 : 96

Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 116 : 130

Sacramento Kings - LA Clippers 109 : 116

Los Angeles Lakers - Milwaukee Bucks 120 : 131