Košarka

'Z Dončićem ali brez, cilj je vedno zmaga', LeBron o poškodbi Slovenca

Los Angeles, 08. 02. 2026 09.02 pred 49 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
LeBron James

Jezerniki so brez Luke Dončića zmagali na domači tekmi lige NBA proti Golden State Warriors z izidom 105:99. Ob poškodbi Slovenca si je moštvo iz mesta angelov dobro razporedilo strelsko breme, najbolj je bil razpoložen LeBron James, ki je dosegel 20 točk. Na tekmi je debitiral Luke Kennard ter s svojimi potezami navdušil 41-letnika, ki pravi, da odsotnost Dončića ni izgovor za padec rezultatske forme.

LeBron James
LeBron James
FOTO: Profimedia

LeBron James je znova dokazal, da so leta zgolj številka. 20 točkam je dodal še 10 podaj in z drugim zaporednim dvojnim dvojčkom svoji ekipi pomagal do izredno pomembne zmage v boju za mesta, ki vodijo neposredno v končnico.

Jezernikom je šla na roko tudi odsotnost prvega zvezdnika bojevnikov Stepha Curryja, prav tako pa na tekmi ni igral Jimmy Butler, kljub temu James poudarja, da je nasprotnik spoštovanja vreden: "Še vedno so ista franšiza, nosijo enake drese, tudi če ne igra, je Curryjeva prisotnost pomembna. Imajo enega najboljših trenerjev vseh časov, so zelo dobro organizirana ekipa. Dobri so v napadu, zato je bila na udaru naša obramba, ki pa je zdržala in na koncu smo prišli do zmage."

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors
FOTO: Sofascore.com

Če na tekmi ni bilo Luke Dončića, pa je debitiral igralec s skorajda istim prvim imenom. Luke Kennard si je na srečanju proti Golden Stateu prvič nadel kultni rumeni dres in že po prvem stiku z žogo poskrbel za slavje na tribunah legendarne kalifornijske arene. Z metom za tri točke v prvi četrtini je gostujočega trenerja Steva Kerra prisilil v minuto odmora.

Kennardove kakovosti se zaveda tudi LeBron, ki poudarja tudi njegovo inteligenco na parketu: "Luke je zelo dober igralec. Ker ima izreden met, ljudje pozabijo na njegovo organizacijo igre, tudi danes je postregel z nekaj izvrstnimi podajami. Na daleč vidim, ali so igralci košarkarsko 'pametni' ali ne. Luke zagotovo je."

V noči na ponedeljek ameriška javnost pričakuje enega največjih športnih spektaklov onkraj Atlantika, Super Bowl. Nobena skrivnost ni, da je 5-kratni MVP velik oboževalec ameriškega nogometa, a si pred sklepnim dejanjem lige NFL ni želel izbirati favorita in nekoliko v šali dejal: "Navijal bom za zmagovalca."

Odsotnost Dončića, ki je manjkal zaradi težav v levi stegenski mišici, je še hujša v luči težkega niza tekem, ki jezernike čaka pred tekmo vseh zvezd. 41-letni zvezdnik ne želi iskati izgovorov: "Osredotočamo se samo na zmagovanje, čisto vsako tekmo. Kljub težavam s poškodbami moramo nadaljevati z nabiranjem zmag. Do tekme All-Star nas čakajo še tri tekme proti težkim ekipam, ne moremo si privoščiti biti ležerni, če želimo iztržiti dobre rezultate."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

liga nba lebron james la lakers luka dončić golden state warriors

Dallas nemočen v San Antoniu, drugi zaporedni poraz prvakov

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
08. 02. 2026 09.52
Zakaj nam kažete samo vzhodno konkurenco?
Odgovori
0 0
bibaleze
