'Z Dončićem ali brez, cilj je vedno zmaga', LeBron o poškodbi Slovenca

LeBron James FOTO: Profimedia

LeBron James je znova dokazal, da so leta zgolj številka. 20 točkam je dodal še 10 podaj in z drugim zaporednim dvojnim dvojčkom svoji ekipi pomagal do izredno pomembne zmage v boju za mesta, ki vodijo neposredno v končnico. Jezernikom je šla na roko tudi odsotnost prvega zvezdnika bojevnikov Stepha Curryja, prav tako pa na tekmi ni igral Jimmy Butler, kljub temu James poudarja, da je nasprotnik spoštovanja vreden: "Še vedno so ista franšiza, nosijo enake drese, tudi če ne igra, je Curryjeva prisotnost pomembna. Imajo enega najboljših trenerjev vseh časov, so zelo dobro organizirana ekipa. Dobri so v napadu, zato je bila na udaru naša obramba, ki pa je zdržala in na koncu smo prišli do zmage."

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors FOTO: Sofascore.com

Če na tekmi ni bilo Luke Dončića, pa je debitiral igralec s skorajda istim prvim imenom. Luke Kennard si je na srečanju proti Golden Stateu prvič nadel kultni rumeni dres in že po prvem stiku z žogo poskrbel za slavje na tribunah legendarne kalifornijske arene. Z metom za tri točke v prvi četrtini je gostujočega trenerja Steva Kerra prisilil v minuto odmora. Kennardove kakovosti se zaveda tudi LeBron, ki poudarja tudi njegovo inteligenco na parketu: "Luke je zelo dober igralec. Ker ima izreden met, ljudje pozabijo na njegovo organizacijo igre, tudi danes je postregel z nekaj izvrstnimi podajami. Na daleč vidim, ali so igralci košarkarsko 'pametni' ali ne. Luke zagotovo je." V noči na ponedeljek ameriška javnost pričakuje enega največjih športnih spektaklov onkraj Atlantika, Super Bowl. Nobena skrivnost ni, da je 5-kratni MVP velik oboževalec ameriškega nogometa, a si pred sklepnim dejanjem lige NFL ni želel izbirati favorita in nekoliko v šali dejal: "Navijal bom za zmagovalca."

Odsotnost Dončića, ki je manjkal zaradi težav v levi stegenski mišici, je še hujša v luči težkega niza tekem, ki jezernike čaka pred tekmo vseh zvezd. 41-letni zvezdnik ne želi iskati izgovorov: "Osredotočamo se samo na zmagovanje, čisto vsako tekmo. Kljub težavam s poškodbami moramo nadaljevati z nabiranjem zmag. Do tekme All-Star nas čakajo še tri tekme proti težkim ekipam, ne moremo si privoščiti biti ležerni, če želimo iztržiti dobre rezultate."