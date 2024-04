'Z Dončićem in Jokićem v isti reprezentanci bi se Američanom pošteno tresle hlače'

Udonis Haslem, Mike Miller in Goran Dragić so obujali spomine na skupne dni pri Miamiju, gostitelja podkasta "ClutchPoints" pa je zanimalo predvsem, kaj bi se zgodilo, če bi danes obstajala nekdanja Jugoslavija in kaj bi to pomenilo v športnem smislu.

Še posebej v košarki, ki je bila eden izmed paradnih športov v nekdanji skupni državi. "O tem sicer težko govorim, kajti zdaj je tu šest samostojnih državnih entitet, ki se borijo po najboljših močeh za svoj košček pod zelo konkurenčnim košarkarskim nebom. Če pa poskušam odgovoriti na to vprašanje hipotetično, pa vama povem, da bi se tudi Američanom pošteno tresle hlače," je v smehu dejal nekdanji slovenski reprezentančni kapetan in obenem košarkarski upokojenec, ki živi med Ljubljano in Miamijem.