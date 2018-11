Z. Dragić blizu vrnitve: Svetovno prvenstvo brez evropskih prvakov se čudno sliši

"Bili smo evropski prvaki in svetovno prvenstvo brez evropskih prvakov se malo čudno sliši. Sistem se je spremenil, Fiba je naredila veliko škodo reprezentancam, ki imajo veliko igralcev v močnih klubih. Za takšno reprezentanco, kot je Slovenija, je to velik šok," se je aktualnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2019 na Kitajskem dotaknil Zoran Dragić. Slovensko reprezentanco s prenosom na Kanalu A in VOYO čakata tekmi v Zaporožju (29. novembra proti Ukrajini) in doma proti Latviji (2. decembra). "Če po resnici povem, bi lahko igral, ampak se držim moje rehabilitacije. Lahko bi tvegal in šel igrati pet na pet, ampak če do danes tega še nisem, potem vse skupaj nima smisla," je čistega vina nalil Ljubljančan.

Zoran je s potekom rehabilitacije zadovoljen. "Trenutno je koleno zelo dobro. Še en mesec rabim, da se vpeljem v igro 5 na 5. Samo še to mi manjka. Zelo blizu sem, da zaključim to rehabilitacijo," nam je zaupal. "Računam, da se bom lahko vrnil v začetku januarja. To je moj cilj. Takrat želim najti klub in trenirati z ekipo," je še dodal. Z Efesom je prekinil pogodbo, ko se je poškodoval. "Bil sem več časa z družina, rehabilitacijo sem delal v ZDA, zdaj jo dokončujem v Sloveniji. Ko bom stoodstotno pripravljen, bom šel na tržišče," je pričakovanja opisal Dragić in za konec razveselil tudi ljubitelje slovenske košarke, saj je napovedal februarsko vrnitev v reprezentanco. "Vsekakor se bom odzval, če ne bom v kakšnem klubu, ki bo igral v Evroligi," je povedal brat Gorana Dragića.